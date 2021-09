Ilustrācija no grāmatas “Ronja – laupītāja meita”. Publicitātes foto

Sāks filmēt seriālu par pasaulslaveno Astridas Lindgrēnes pasaku “Ronja – laupītāja meita” Ieteikt







“Net Group” filmu studija paziņojusi – uzsāks fantāziju seriāla “Ronja – laupītāja meita” filmēšanu pēc Astridas Lindgrēnes grāmatas motīviem.

Skandināvijas straumēšanas platforma “Nordic Entertainment Group” (“NENT Group”) uzsāk sadarbību ar „The Astrid Lindgren Company” un „Filmlance International”, lai Astridas Lindgrēnes pasaulslaveno pasaku „Ronja — laupītāja meita” pārvērstu par lieloriģināldarbu — fantāziju seriālu visai ģimenei.

Seriāls „Ronja”, kura scenārija autors ir „The Bridge” veidotājs Hanss Rozenfelds, režisore Līza Džeimsa-Larsone („Victoria”) un kas ietvers inovatīvus vizuālos efektus, ir būtisks sasniegums, lai nostiprinātu “NENT Group” pozīcijas, kļūstot par ievērojamāko ziemeļvalstu maksas satura ražotāju gan vietējai, gan starptautiskai auditorijai. Seriāla 12 sēriju pirmizrāde notiks tikai un vienīgi straumēšanas platformā „Viaplay” divu sezonu garumā, sākot no 2023. gada.

„Ronja — laupītāja meita” ir viena no pazīstamākajām Astridas Lindgrēnes grāmatām. Ar vairāk nekā 75 grāmatām Astrida Lindgrēne ir pasaulē visvairāk tulkoto un pārdoto darbu autoru vidū. Viņas darbi ir pārtulkoti vairāk nekā 100 valodās un pārdoti vairāk nekā 165 miljonos eksemplāru, kā arī adaptēti vairāk nekā 70 spēlfilmās un televīzijas iestudējumos. Līdzās Ronjai laupītāja meitai A. Lindgrēnes tēlu vidū ir Pepija Garzeķe, Lennebergas Emīls un Trokšņu ciema bērni.

Seriāls „Ronja” stāsta par meitenes piedzīvojumiem, kura dzimusi laupītāju bandā viduslaiku skandināvu pilī. Pieaugot Ronja uzzina, ka apkārtējais mežs var būt maģiska un dažkārt bīstama vieta, kas pilna ir dīvainām radībām. Bet, kad Ronja sadraudzējas ar zēnu Birku no konkurējošās bandas, uzliesmo negants ģimeņu naids, un tajā pašā laikā ierodas bēdīgi slavens fogts, lai vienreiz uz visiem laikiem atbrīvotu apvidu no laupītājiem. Ronja un Birka aizbēg uz mežu un cenšas izdzīvot vieni paši.

“NENT Group” satura direktore Filipa Vallestama pauž: „Ar pašpaļāvību un sarežģītību Ronja nemainīgi ieņem vietu manu iemīļoto tēlu vidū. Šis klasiskais stāsts par stipru un neatkarīgu meiteni vienmēr ir apsteidzis savu laiku, un tā risinātie draudzības, tuvības dabai un pieņēmumu apšaubīšanas jautājumi pašlaik ir ļoti aktuāli. Ir liels gods strādāt ar augstākā līmeņa radošo grupu, lai „Ronja” nonāktu pie „Viaplay” skatītājiem visā pasaulē, un šis projekts parāda, cik ātri aug mūsu ambīcijas. Ziemeļvalstu stāstniecei, kāda ir NENT grupa, Astridas Lindgrēnes darba adaptācija ir nopietns uzdevums.”

Kompānijas “The Astrid Lindgren Company” ispilddirektore Cilla Nergardha: “Prioritāri numur viens mums ir mākslinieciskā kvalitāte, jo cenšamies sadarboties tikai ar labākajiem veidotājiem, tāpat kā to darītu Astrida Lindgrēna savā laikā. Esam cieši sadarbojušies ar radošo komandu šajā projektā, tāpēc nešaubāmies, ka šī jaunā “Ronja – laupītāja meita” versija pilnībā attaisnos mūsu augstās ambīcijas.”

„Filmlance International” producenti Mattias Arenhs un Bonnie Skooga Feeneja: “Mēs esam uzauguši kopā ar Ronju, tāpat kā daudzi citi, tāpēc esam ārkārtīgi lepni un pagodināti par šo darbu. Ronjas stāsts ir mūžīgs – par cīņām, lai atrastu savu vietu pasaulē, ietu savu ceļu un kļūtu par personību. Tas viss notiek pasaulē, kas ir sarežģīta, bīstama, bet vienlaikus arī brīnišķīga un maģiska. Ar milzīgo atbalstu, ko esam saņēmuši no ”NENT Group”, vēlamies izveidot seriālu, kas ir episks un aizraujošs piedzīvojums visai ģimenei.”

Seriāla vizuālos efektus veidos ar „Emmy” apbalvotā studija „Important Looking Pirates” („The Mandalorian”, „Lost in Space”, „Carnival Row”, „Watchmen”), kas atrodas Stokholmā.

Aktieru atlase „Ronjai” turpinās, un laika gaitā informēsim par to. Seriāla zviedru valodā izpildproducenti ir Sāra Askelēfa no “NENT Group”, kā arī Bonija Skūga-Fīnija un Matīass Ārēns („Beartown”) no „Filmlance International”.