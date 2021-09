Foto: ekrānuzņēmums

VIDEO. Latviski dziedošais japānis Masaki Nakagava sagatavojis īpašu sveicienu Latvijas paralimpiešiem







Latviešu valodā dziedošais japānis Masaki Nakagava, kuru iemīlējuši daudzi klausītāji pie mums, publiskojis savu jaunāko darbu – Gunāra Meijera dziesmas “Sarauj, Latvija!” kaverversiju. Un šī dziesma ir Masaki sveiciens stiprākajiem un labākajiem uz šīs planētas – paralimpiešiem!

Masaki pie publicētās dziesmas uzrakstījis: “Šodien noslēdzās Tokijas paralimpiskās spēles. Vēlos no sirds apsveikt Latvijas paralimpiešus ar piedalīšanos šajās grandiozajās sacensībās. Manupāt, jau vien piedalīšanās ir milzīgs gods, jo tas pa spēkam tikai labākajiem un stiprākajiem uz šīs planētas. Man ir neizsakāms prieks par katru no 7 Latvijas paralimpiešiem. No sirds sveicu ar veselām 5 iegūtām medaļām!! Latvija var!!!

Noslēdzoties Tokijas paralimpiskajām spēlēm, esmu sagatavojis apsveikumu Latvijas paralimpiešiem dziesmas “Sarauj, Latvija” formātā. Ceru, ka jums patiks!”.

Masaki Nakagava izpilda dziesmas “Sarauj, Latvija!” kaverversiju: