ABBA pēc 40 gadu pārtraukuma atsāks koncertēt, tomēr uz skatuves paši nekāps!







Jaunākais leģendārās grupas “ABBA” albums “Abba Voyage” iznāks 5.novembrī, un tajā būs desmit jaunas dziesmas, ceturtdien preses konferencē Londonā paziņoja grupas dalībnieki Benijs Andersons un Bjerrns Ulveuss.

Preses konferencē tika atskaņotas divas no jaunajām dziesmām – “I Still Have Faith In You” un “Don’t Shut Me Down”.

Jaunās dziesmas ierakstītas 2018.gadā. Par to toreiz tika paziņots, taču iznākšana tika atlikta uz nenoteiktu laiku.

Savukārt 27.maijā Londonā paredzēts sākt izrādīt ABBA koncertšovu, kam arī dots nosaukums “Abba Voyage” un kam pašlaik tiek būvēta īpaša arēna. Pusotru stundu garajā šovā, kurā būs dzirdamas 22 dziesmas, gan būs redzamas tikai ABBA dalībnieku digitālās versijas, taču uzstāsies arī desmit cilvēku pavadošā grupa.

ABBA pirmais albums “Ring Ring” iznāca 1973.gadā, bet grupa ieguva pasaules slavu 1974.gadā pēc uzvaras Eirovīzijas konkursā ar dziesmu “Waterloo”. Līdz šim pēdējais ABBA albums “The Visitors” iznāca 1981.gadā, bet 1982.gadā grupa izjuka.

ABBA ieraksti ir pārdoti 400 miljonos eksemplāru. Starp grupas populārākajiem hitiem ir “Fernando”, “Dancing Queen”, “SOS”, “Mamma Mia”, “Money, Money, Money”, “Chiquitita” un “The Winner Takes It All”.

2000.gadā ABBA dalībnieki noraidīja piedāvājumu par miljardu ASV dolāru doties 100 koncertu pasaules turnejā.

Pēc vietnes “CelebrityNetWorth” aplēsēm, katra grupas dalībnieka personīgā bagātība ir 200 līdz 300 miljoni dolāru.

ABBA dalībnieki ir 76 gadus vecais Bjerns Ulveuss, 74 gadus vecais Benijs Andersons, 75 gadus vecā Annifrīda Lingstada un 71 gadu vecā Agneta Feltskūga.

