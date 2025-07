Foto: Paula Čurkste/LETA

Šlesers par "balagānu" Rīgā: Kurš melo visvairāk?







15. jūlijā Latvijā viesojās viens no pasaules ietekmīgākajiem interneta satura veidotājiem – IShowSpeed jeb Darrens Džeisons Votkinss, kura YouTube kanālam ir vairāk nekā 42 miljoni abonentu. Viņa vizīte Latvijā izraisīja viedokļu vētru, un savs sakāmais arī Aināram Šleseram.

“Negribēju nemaz komentēt vakardienas notikumu, bet ņemot vērā sacelto skandālu soctīklos, tomēr nokomentēšu. Tas, ka uz Latviju atbrauc kāds YouTubers vai influenceris ir labi. Lai brauc pēc iespējas biežāk un reklamē Latviju! Bet tas kas nav labi, ir tas, kā tas viss notika.

Tā saucamais SPEEDS, braukā pa dažādām valstīm un tās reklamē, tiekoties gan ar politiķiem, gan arī apmeklējot dažādas populāras vietas. Piemēram, Igaunijā, viņš tikās ar premjerministru, bet tas notika bez skandāla, tika izrādīta premjera rezidence un pēc tam Tallina, bet tas viss neradīja nekādu skandālu. Arī Igaunija un Lietuva maksāja par šo reklāmu.

Bet tas, kas notika pie Brīvības pieminekļa bija vienkārši ārprāts! Ex prezidents Vējonis uzlīda pats uz pieminekļa, mēģināja reklamēt Basketbola čempionātu, kā arī izdomāja padzerties Coca Colu, kuru atverot vaļā tika nošļakstīts Brīvības piemineklis! Bet tas bija tikai sākums!

Pēc visa šī skandalozā notikuma pie pieminekļa sākās melošanas sacensības. Vējonis atvainojās nevis par to ka uzrāpās uz Brīvības pieminekļa pats, un radīja šo ārprātu, bet gan par to, ka pie visa ir vainīgi jaunieši!

Vice mērs Ratnieks izrādīja sašutumu, ka pasākums pie Brīvības pieminekļa nebija sankcionēts, lai gan “zvaigzne” SPEEDS tikās ar Rīgas mēru Kleinbergu, kurš arī pateica, ka pasākums pie pieminekļa nebija sankcionēts! Rodas jautājums, kurš melo visvairāk?

Kā varēja gadīties tā, ka “zvaigzne” SPEEDS ierodas uz Rīgu ar privāto lidmašīnu, viņu pa pilsētu pavada policijas un drošībnieku eskorts, viņš tiekas ar Ex Prezidentu Vējoni, Ekonomikas ministru Valaini, ar Rīgas mēru Kleinbergu, par to visu viņam tiek samaksāti it kā 30 000 eiro, bet izrādās, ka par Brīvības pieminekli neviens neesot zinājis!

Vai tiešām SPEEDS pats izdomāja iegriezties Doma laukumā un apmeklēt slaveno balkonu Radio mājā, kur kādreiz prezidents Ulmanis uzrunāju tautu?

Vai tiešām SPEEDS pats izdomāja apmeklēt Rīgas Domi un satikties ar Rīgas mēru Kleinbergu? Vienīgais kas ir skaidrs, ka Ekonomikas ministrs Valainis skaidri pateica, ka MK sēdes pārtraukuma laikā atbrauca uz lidostu satikt augsto viesi SPEEDU. Bet ja godīgi, tad noskaidrot patiesību ir ļoti viegli! Vajag tikai noskaidrot, kurš samaksāja 30 000 eiro par SPEEDA vizīti Rīgā, tas arī atbildēs, kurš un ko saskaņoja? Kurš un ko sankcionēja! ( Starp citu, organizatoriem vajadzēja painformēt SPEEDU, ka viņš tiekas nevis ar Prezidentu Rinkēviču, bet gan ar Ex Prezidentu Vējoni)”.

