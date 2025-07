Ilustratīvs foto Foto-Fotolia

Mūsu bērnu dzīvības ir apdraudētas: pasaule vairs netiek galā ar šo vīrusa uzliesmojumu







Šomēnes Apvienotajā Karalistē no masalām nomira bērns. Jūnijā Kanādā no masalām nomira zīdainis. Šogad ASV no masalām miruši divi bērni. Taču tam nevajadzēja notikt – masalas ir novēršamas, taču cilvēki uzvedas tā, it kā to nemaz nebūtu, raksta veselības žurnāliste Greisa Veida, žurnāla “New Scientist”. Un, ja mēs nerīkosimies ātri, lai labotu situāciju, varētu pieaugt arī citu novēršamu slimību izplatība.

Amerikas Savienotās Valstis piedzīvo vissmagāko masalu uzliesmojumu kopš vīrusa izskaušanas 2000. gadā. Līdz šim ir apstiprināti vairāk nekā 1300 gadījumi, kas ir lielākais skaits 33 gadu laikā. Un tas nav vienīgais. Eiropā 2024. gadā tika reģistrēts lielākais gadījumu skaits vairāk nekā 25 gadu laikā, kas ir divreiz vairāk nekā iepriekšējos gados. Anglijā pagājušajā gadā bija gandrīz 3000 apstiprinātu gadījumu , kas ir lielākais skaits kopš 2012. gada. Tikmēr Kanādā šogad ir reģistrēti vairāk nekā 3800 masalu gadījumu, kas ir vairāk nekā iepriekšējos 26 gados kopā.

Šī ir bezprecedenta situācija. Lielākajā daļā šo valstu tik lieli masalu uzliesmojumi nav bijuši kopš 20. gs. astoņdesmitajiem un deviņdesmitajiem gadiem, kad lielākā daļa cilvēku saņēma tikai vienu masalu, masaliņu un epidēmiskā parotīta (MMR) vakcīnas devu. Divu devu vakcinācijas shēmas ieviešana, kas ir aptuveni 97 % efektīva masalu profilaksē, ir novedusi pie masalu gadījumu skaita samazināšanās, un daudzas valstis līdz gadsimtu mijai ir pasludinājušas masalas par izskaustām. Tāpēc šis brīdis ir tik satraucošs. Masalu atkal uzliesmojums nav tāpēc, ka mēs nezinām, kā tās apturēt, bet gan tāpēc, ka mēs nemēģinām, raksta Veids. “Mēs nekad neesam bijuši situācijā, kad [masalu izplatību] būtu izraisījusi vakcīnu vilcināšanās,” saka Tīna Tana no Ziemeļrietumu universitātes ASV. “Tas nav pamatoti, jo mums ir drošas un efektīvas vakcīnas, lai to novērstu.”

Pūļa imunitāte pret masalām, kad lielākā daļa cilvēku kopienā ir aizsargāti, rodas, ja vakcinēti ir vairāk nekā 95 procenti iedzīvotāju. Šis slieksnis tika sasniegts 2019.–2020. mācību gadā, kad ASV bērnudārzniekiem (parasti no 5 gadu vecuma) tika ievadītas divas vakcīnas devas. Tomēr četrus gadus vēlāk vakcinācijas aptvērums nokritās zem 93 procentiem.

Taču valsts vidējie rādītāji neatspoguļo visu ainu, saka Veids. Vakcinācijas rādītāji daudzos ASV apgabalos sāka samazināties jau krietni pirms 2019. gada. Patiesībā Pīters Hotess no Beilora Medicīnas koledžas Teksasā un viņa kolēģi atzīmēja vakcinācijas rādītāju samazināšanos Geinsa apgabalā, Teksasā, kas ir pašreizējā uzliesmojuma epicentrs valstī, jau 2016. gadā. Toreiz apgabala MMR vakcinācijas līmenis svārstījās ap 95 procentiem bērnudārznieku. Tagad tas ir mazāks par 77 procentiem.

Kanādā to divgadīgo bērnu procentuālā daļa, kuri ir saņēmuši vismaz vienu MMR vakcīnas devu, ir samazinājusies no gandrīz 90 procentiem 2019. gadā līdz mazāk nekā 83 procentiem 2023. gadā. Albertā, Kanādā, kas ir pašreizējā uzliesmojuma karstais punkts valstī, vakcinācijas rādītāji ir samazinājušies no vairāk nekā 83 procentiem 2019. gadā līdz aptuveni 80 procentiem 2024. gadā, un dažas reģiona iedzīvotāju grupas ziņo par pat 32 procentu rādītājiem.

Tikmēr Apvienotajā Karalistē mazāk nekā 85 procenti piecu gadu vecu bērnu 2023.–2024. mācību gadā saņēma abas MMR devas. Faktiski starp 48 Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstīm Apvienotā Karaliste ieņēma 30. vietu masalu vakcinācijas rādītāju ziņā, Kanāda — 39. vietu, Jaunzēlande — 32. vietu un Amerikas Savienotās Valstis — 4. vietu. Ungārija bija saraksta augšgalā ar gandrīz 100 procentu aptvērumu, bet Rumānija — 20. vietu.

Šīs tendences veicina vakcīnu neizlēmība, un kustība ir kļuvusi tik ievērojama, ka viena no tās ievērojamākajām personām Roberts F. Kenedijs jaunākais pašlaik vada ASV Veselības un cilvēkresursu departamentu (HHS). R. F. Kenedijs, kurš noliedz savu vakcīnas pretinieku, nepatiesi apgalvoja, ka MMR vakcīna rada tādus pašus riskus kā pašas masalas, piemēram, encefalītu un aklumu. Masalu blakusparādību risks ir daudz lielāks.

Piemēram, 1 no 1000 cilvēkiem, kas saslimst ar masalām, attīstās encefalīts, bīstama smadzeņu iekaisuma forma, salīdzinot ar tikai aptuveni 1 no 1 miljona bērnu, kas tiek vakcinēti. Tomēr R. F. Kenedijs mudināja cilvēkus vakcinēties pret masalām pašiem un saviem bērniem. Intervijā ar Fox News martā viņš teica, ka ASV valdība nodrošina, ka ikviens, kurš vēlas vakcinēties, to saņems.

Taču tas var būt par maz un par vēlu. Lai gan masalu gadījumu skaits Amerikas Savienotajās Valstīs sāk samazināties, Hotezs baidās, ka tie varētu atkal pieaugt pēc pāris mēnešiem, kad bērni atgriezīsies skolā. Masalu uzliesmojums pašlaik ilgst septīto mēnesi, un, ja tas turpināsies veselu gadu, Amerikas Savienotās Valstis zaudēs savu masalu likvidēšanas statusu.

Apvienotā Karaliste jau ir tikusi galā ar šo problēmu. Pēc masalu likvidēšanas 2016. gadā valsts zaudēja šo statusu divus gadus vēlāk, bet beidzot atguva to 2023. gadā. Taču Hotesa kungs uztraucas, ka pašreizējie uzliesmojumi ir tikai aisberga redzamā daļa un ka vilcināta pieeja vakcīnām mazinās progresu, kas panākts cīņā pret citām novēršamām slimībām, piemēram, poliomielītu un garo klepu. “Es nedomāju, ka tas beigsies tikai ar masalām,” viņš saka.