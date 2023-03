Kristīne Virsnīte Foto: Publicitātes foto

“Saņemu daudz vēstuļu no sievietēm, kuras aizgājušas no darba, dzirdot manu izdegšanas stāstu,” Kristīne Virsnīte atklāti par satura veidošanu internetā Ieteikt







Kristīne Virsnīte dalās pārdomās par sociālajiem medijiem

Sociālie mediji arvien vairāk atgriežas pie pirmsākumiem, kad to mērķis bija savstarpējo attiecību uzturēšana. “Nereti nav nemaz tik grūti kļūt par pamanāmu personu, iegūt gana daudz sekotāju Instagram, lai uzsāktu sadarbības un padarītu sevi atpazīstamu šajā vidē. Daudz grūtāk ir atrast īsto recepti, radīt saturu kvalitatīvi, ilgtspējīgi un sekotājiem vērtīgā veidā, lai šajā vilnī noturētos ilgāku laiku,” TV personība, satura veidotāja Kristīne Virsnīte dalās padomos, kas var palīdzēt attiecības ar sekotājiem veidot ciešākas un ilglaicīgākas.

Saglabāt autentiskumu un patiesumu

Neskatoties uz to, ka sociālie mediji nereti pārsteidz ar jauniem algoritmiem, kuru dēļ satura veidotājiem ir ļoti rūpīgi jāplāno savas publikācijas, Kristīne atklāj, ka nav tas influenceris, kurš stratēģiski izrēķinātu, kāds saturs realizēsies veiksmīgāk. Lai noturētu ilgstošas attiecības ar saviem sekotājiem, pirmais un svarīgākais nosacījums viņas skatījumā ir saglabāt realitātes sajūtu. To Kristīnei palīdz izdarīt publikācijas storiju formātā, kas esot gluži kā mazāk filtrēta dzīves daļa, ko atklāj citiem. Saņemot atgriezenisko saikni par atklāto dalīšanos un redzot, ka ir izdevies kādu iedvesmot, tas piešķir lielāku vērtību padarītajam darbam.

Kā stāsta Kristīne: “Man būšana Instagram vienmēr ir bijusi ar misijas sajūtu, citādi nesaskatu nozīmi tam, ko daru. Reiz man kāds cilvēks sacīja, lai neaizraujos ar būšanu tik atklātai, tam neesot jēgas, taču es tam nepiekrītu. Saņemu ļoti daudz vēstuļu no sievietēm, kuras uzdrošinājušās aiziet no darba, kas nerada gandarījumu, mācījušās rūpēties par sevi, jo dzirdējušas manu izdegšanas stāstu, pārtraukušas vardarbīgas attiecības, jo esmu runājusi par emocionālo vardarbību, kā mācos to atpazīt, meklējušas atbalstu pie psihologiem, psihoterapeitiem, nonākot grūtībās, jo esmu bijusi atklāta un stāstījusi par savu pieredzi. Ģimenes ir uzdrošinājušās un devušās ceļojumos, atklājot sev jaunu pieredzi. Sociālie mediji ir par šo – par iedvesmu!”

Atrast sev piemērotāko satura veidošanas formātu

Kad ir atrasts savs īpašais, autentiskais saturs, vienlīdz svarīgi domāt arī par formu, kā to pasniegt. Kādam būs vieglāk izteikties caur spilgtām fotogrāfijām vai izteiksmīgiem tekstiem, bet citam – izmantojot video. Lai saturs arī sekotājiem šķistu nesamākslots, pašam influencerim ir jājūtas ērti.

“Ir svarīgi ļaut sev justies brīvi, radot saturu brīžos, kad patiesi ir ko teikt. Tādēļ man ļoti patīk reels un storiju formāts, jo esmu video cilvēks, un šis izteiksmes veids man vienmēr ir bijis tuvs. Rakstīts teksts var radīt mulsumu, jo katru vēstījumu uztveram caur savām vērtībām un tā brīža noskaņojumu, bet video ļauj no tā labāk izvairīties,” par savu pieredzi stāsta Kristīne. Satura formāts arī noteiks kādas ir piemērotākās ierīces. Kristīne izmanto jaunāko Samsung Galaxy S23 sērijas viedtālruni, kam īpaši kvalitatīva ir arī selfiju kamera.

Izmantot tehniskās iespējas kvalitatīvam saturam

Vēstījumam sociālajos medijos ir jābūt atklātam, ar godīgām sajūtām, jo dzīve nesastāv tikai no nopulētā, skaistā un košā. Ir svarīgi neradīt citiem sajūtu, ka esi pārcilvēks, kuram viss izdodas. Tomēr vienlaikus sociālie mediji pieprasa, lai arī šis īstais stāsts tiktu izstāstīts augstā tehniskajā kvalitātē – lai video ir stabili, lai fotoattēli ir asi un skaidri. Svarīgi arī Instagram iestatījumos izvēlēties iespēju ievietot saturu maksimāli labākajā kvalitātē.

Kā stāsta Kristīne, izvēloties viedierīci, ar ko tiks veidota lielākā daļa satura, ir jāpievērš uzmanība vairākām niansēm: “Samsung viedtālruņa kamerai ir super jaudīga stabilizācijas sistēma un iespējams, ātri pārvietojoties, radīt ļoti plūstošus video, kas man ir svarīgi, jo bieži filmēju, esot kustībā. Ar to arī iespējams radīt skaistus foto, kuriem nav nepieciešami filtri, ļaujot saglabāt attēlu autentisko noskaņu. Vienu vakaru, piemēram, eksperimentēju ar nakts portretu un redzu, cik brīnišķīgus foto iespējams radīt tumsā.” Ar Galaxy S23 Ultra ikviens varēs uzņemt kinematogrāfiskus, iespaidīgus attēlus un video gan diennakts gaišajās, gan tumšajās stundās, pateicoties 200 MP kameras sensoram.

Veidot un uzturēt attiecības

Labam influencerim ir jābūt izpratnei par to, ka komunikācija ar sekotājiem ir divos virzienos. Attiecības ir ne tikai jāizveido, bet arī jāuztur un jābūt pret tām atbildīgam. Kristīne par to, ko viņai nozīmē būt influencerim, stāsta: “Būt par influenceri ir būt cilvēkam ar visu savu dzīves stāstu, ne tikai ar krēma burciņu rokās. Lai gan arī tam ir nozīme, jo mēs taču nemitīgi viens otru influencējam gan reālajā dzīvē, gan interneta vidē. Man ir ļoti svarīgi sarunāties ar cilvēkiem, kuri man uzraksta vēstuli, atbildēt, būt sasniedzamai. Tas prasa ārkārtīgi daudz laika un klātesamības, taču es citādi neprotu un arī nevēlos, jo sociālie mediji ir par attiecībām, par cilvēkstāstu.”