Foto: Anda Krauze

Šarmanto astoņdesmito stilā! Iedvesmojies no studentes Bertas







Anda Krauze, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Miera ielā pamanīju meiteni, kas piesaistīja uzmanību, kā viņa pati sevi raksturoja – ar vecmodīgu ceļojuma stila apģērbu.

Berta Maizīte, Dizaina un mākslas vidusskolas studente, kurai ļoti patīk 70., 80. un 90. gadu stila drēbes. “Tagad daudzi cenšas parādīt apģērbā, cik tas vērts naudas izteiksmē un izcelties ar dārgo un ekskluzīvo zīmolu, bet ar apģērbu vajag vienkārši spēlēties, padarot sevi un apkārtni interesantāku un krāsaināku,” secina meitene.

Berta mūzikas skolā apguvusi klavierspēli un čellu. Pašmācības ceļā iemācījusies spēlēt ģitāru. Mamma (māksliniece – grafiķe) spēlē vijoli, māsa klarneti, bet tētis “tikai fotografē” (ir profesionāls fotogrāfs). Meitenei ļoti patīk grupas “The Smiths” mūzika. Un, jā, protams, tie taču ir 80. gadu mūziķi.

Foto: Anda Krauze

Jaunās mākslinieces jaka ar kapuci no 80. gadiem atsūtīta no Amerikas, un to valkājusi viņas omīte. “Apģērbam un apaviem ikdienā jābūt ērtiem un praktiskiem,” pārliecināta Berta. Sievišķīgi svārki, praktisks džemperis, ērtas ielas kurpes un atšķirīgas zeķītes. “Vienādas zeķes taču ir garlaicīgas,” uzskata Berta.

Foto: Anda Krauze

Astoņdesmito gadu kino un tā varoņi sava laika burvīgo, nu jau vecmodīgo šarmu iedvesmo Bertu, un viņa to pārliecinoši ienes mūsu laikmeta pilsētas tēlā.