Auns

Viņam ienākusi prātā kāda ideja un viņš labprāt īstenotu to vēl šajā gadā. Daudz darba dienu gan vairs nav atlicis, arī apkārt notiekošā svinēšana traucē, tomēr vismaz iesākt plāna realizāciju vēl ir iespējams. Un pabeigt jau varēs arī nākamgad…

Vērsis

Vēl atlikušajās darba dienās strādā, lai paspētu pabeigt šogad vēl nepadarīto. Veicas darbi, kas prasa koncentrēšanos un precizitāti. No darba brīvajā laikā planētas sekmē visu, kas saistīts ar mīlas lietām, tomēr jau aizņemtajiem Vēršiem labāk turēties pie tā, kas viņiem jau ir.

Dvīņi

Jaunas idejas, iespaidi, kontakti un draudzība. Gudri darīs tie šīs zīmes pārstāvji, kuri izmantos šo laiku jaunu plānu un visdažādāko kontaktu veidošanai un informācijas apguvei.

Vēzis

Nedaudz juceklīgs laiks. Apkārt visi gatavojas svētkiem, bet pašiem vēl tik daudz kas darāms un nav īstas skaidrības, pie kā ķerties vispirms. Iespējams, prātīgākais ir atmest visam ar roku un arī sākt svinēt… Piemērots laiks, lai palīdzētu citiem.

Lauva

Viņa darītu gudri, ja izmantotu svētkus paziņu loka paplašināšanai, jaunu ideju un kontaktu veidošanai, autoritātes nostiprināšanai. Pašu ideju realizāciju gan labāk atlikt uz nākamo gadu – šis tomēr ir svētku laiks.

Jaunava

Kamēr citi gatavojas svētkiem, viņai vēl joprojām ir darbi un problēmas, taču, ja vien viņa izmantos šī gada pēdējās darba dienas to risināšanai, viss vai gandrīz viss tiks paveikts un brīvdienas droši varēs izmantot atpūtai un svinēšanai.

Svari

Svētku laiks rosina uz piedzīvojumiem, tajā skaitā mīlas frontē, taču viņi darītu labi, ja savas vēlmes vairāk virzītu uz jau esošo attiecību spodrināšanu – šim laikam nav raksturīga pārāk liela apdomība un jau aizņemtie šīs zīmes pārstāvji var arī pazaudēt to, kas viņiem jau ir.

Skorpions

Pilns enerģijas un vismaz šīs nedēļas darba dienas cenšas izmantot ne tikai vēl nepaveiktā spīdošā pabeigšanai, bet arī izveidot lieliskas iestrādes jau nākamajam gadam. Svētku dienas, visticamāk, paies ģimenes lokā.

Strēlnieks

Piemērots laiks pārdomām un nonākšanai pie jaunām atziņām, kas var arī likt paraudzīties uz dzīvi nedaudz citādi, taču var arī gadīties pamanīt kādu citu nepamanītu tīri praktisku izdevību un likt to lietā.

Mežāzis

Interesē viss jaunais un neparastais, viņš ir gatavs pielikt visas pūles, lai kādu prātā ienākušu ideju arī realizētu. Labās manieres un spēja modināt simpātijas nodrošina, ka viņš ir gaidīts gandrīz vai jebkurā kompānijā. Mīlestībā gluži galvu zaudēt nevajadzētu.

Ūdensvīrs

Arī viņu interesē viss jaunais un viņš gatavs to iemiesot dzīvē. No darba brīvajā laikā grib būt paša izvēlētā jaukā sabiedrībā un, ja viņš uz to ir gatavs, arī gaida kāds mīlas piedzīvojums.

Zivis

Viņas iegrimušas pārdomās un to rezultātā radušās idejas var izrādīties visai auglīgas. Svētku laiks gan nenoskaņo uz tūlītēju to realizēšanu, taču vēl jau ir arī visas turpmākās nedēļas un mēneši. Piemērots laiks labdarībai, taču pārspīlēt nevajadzētu.