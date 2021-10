Foto: AFP/Scanpix/LETA

Sestdien Latvijā reģistrēti 1800 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 16 Covid-19 pacientu nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 vakar ir nedaudz samazinājusies – no 1801,2 gadījumiem piektdien līdz 1770,7 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju sestdien, un šī ir tikai otrā reize šī rudens Covid-19 viļņa laikā, kad kumulatīvais rādītājs kādā atsevišķā dienā samazinās, nevis aug. Iepriekšējās ziemas Covid-19 viļņa laikā augstākais kumulatīvais rādītājs Latvijā bija fiksēts janvāra pirmajā pusē, kad 10.janvārī tas sasniedza 693,9.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 1328 saslimušie jeb 74% bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 472 bija vakcinējušies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 20 līdz 29 gadiem, viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, trīs – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četri – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, septiņi – vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

No slimības mirušajiem 12 cilvēki jeb 75% bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet četri – vakcinēti.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 16 967 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 10,6%.

Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sasniedzis 33 523, savukārt pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 219 139 cilvēkiem, savukārt līdz šim reģistrēti 3243 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.