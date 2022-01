Foto: Shutterstock

Šī diena var izrādīties izaicinoša! Horoskopi 2. janvārim Ieteikt







Auns

Šī diena var izrādīties izaicinoša – ja uz to paraudzīsies no skatupunkta, kā sabalansēt to, ko tu vēlies un to, ko tu vari izdarīt. Nesanāks abi kopā!

Vērsis

Neļauj sev steigties – steigā tu sadarīsi muļķības un pieļausi ļoti daudz kļūdas. Un cenšoties to visu labot (atkal steigā), pieļausi vēl vairāk kļūdas. Tāpēc vienīgais pareizais, ko tu šodien vari darīt – esi mierīgs un apdomīgs.

Dvīņi

Tev šodien var nākties iztērēt ne mazums laika un spēka, lai parūpētos par kādu sev tuvu cilvēku. Šī nodarbe, protams, var likties vienmuļa, toties ļoti labvēlīga.

Vēzis

Tev šodien gaidāma tikšanās ar kādu cilvēku, kurš tevi, maigi sakot, ļoti kaitinās. Tev būs grūti ar viņu sarunāties. Un tomēr – necenties tikt no viņa “vaļā”, drīzumā viņš tev izrādīsies ļoti noderīgs.

Lauva

Šī diena būs ne pārāk piemērota tam, lai to pavadītu sarunās, īpaši, ja tās skar darbu. Ieteicams šodien ir tieši attālinātais darbs – šādā veidā ar pienākumiem tu tiksi galā brīnišķīgi.

Jaunava

Tu vari šodien izdarīt visu, ko tu vēlies un ar pilnu jaudu. Vienīgais atslēgvārds ir tāds, ka tev ir jāgrib to izdarīt!

Svari

Tu vari justies kā tāda skudriņa, kura skraida turpu, šurpu, un kāds mikroskopā viņu vēl vēro. Visas tavas veiksmes un neveiksmes šodien var kļūt citiem redzamas un pat tikt apspriestas. Taču nebēdā par to – jau rīt būs jauna diena!

Skorpions

Neskatoties uz to, ka tu šodien nekādi nespēsi saņemties, lai strādātu, nevajadzētu tērēt savu laiku bezmērķīgām nodarbēm. Tu taču zini, ka laiks ir vienīgais, ko tu nevari atgūt. Tātad, visdārgākais!

Strēlnieks

Tu būsi spējīgs pārvērst triviālus vārdus par kaut ko ļoti skaistu. Un daudzi cilvēki šodien no tevis tieši to arī gaidīs – atbalstu, kaut arī tikai varbūt vārdos.

Mežāzis

Šī nav tā diena, kad tu varētu rūpēties par kādu citu. Tik tikko spēsi parūpēties pats par savām vajadzībām un problēmām.

Ūdensvīrs

Šodien ir jēga nodarboties ar tādām lietām, kuras tev ir tuvas sirdij. Tās tev izdosies vislabāk!

Zivis

Galvenais šīs dienas mērķis un uzdevums – būt kopā ar savu ģimeni un saviem tuvākajiem. Tad arī viss pārējais izdosies lieliski!