Auns

Tu sajutīsi spēku pieaugumu, radošu entuziasmu, būsi ļoti draudzīgs, pretimnākošs un tev būs viegli iepazīties ar dažādiem cilvēkiem. Arī ģimenes un draugu lokā nepaliksi nepamanīts. Šodien ļoti labvēlīga diena, lai to pavadītu kopā ar dažādiem cilvēkiem.

Vērsis

Tev šodien dzīvē viss būs tik labi, cik vien labi tu varētu vēlēties. Tomēr zvaigznes tevi brīdina – ja tu sēdēsi mierā pārāk lielā pašpārliecinātībā, tās tev sagādās pārbaudījumus. Centies šodien smelties pozitīvu enerģiju no citiem pozitīviem cilvēkiem!

Dvīņi

Tu būsi pārņemts ar savu privāto dzīvi. Nemanīsi neko apkārt, aizmirsīsi par ģimeni un draugiem. Tā nav laba tendence, kaut arī kādu mirkli tev liksies, ka tas ir gluži “ikdienišķi”.

Vēzis

Šodien tev nāksies ātri pieņemt lēmumus. Laika pārdomām tev nebūs. Klausi savai sirdsbalsij un visi tavi lēmumi būs pareizi.

Lauva

Laba diena plānošanai. Vari arī iecerēt nākotni, kaut vai savās domās. Pats galvenais, kas tev šodien jāatceras – jācenšas izvairīties no lieliem tēriņiem.

Jaunava

Tev šī diena nozīmēs pārdomu un cerību dienu. Iespējams, būs arī gluži neplānotas tikšanās un aizraujoši braucieni.

Svari

Svariem šī diena būs ļoti radoša un iedvesmojoša – gribēsies doties piedzīvojumos un ar visu sirdi tos izbaudīt. Ja vien tev ir tāda iespēja, dari to! Tas tev nāks par labu.

Skorpions

Labvēlīgs laiks intelektuālām aktivitātēm un apmācībām. Šodien tu vari apgūt kādu mācību, kas agrāk tev būs šķitusi ļoti sarežģīta.

Strēlnieks

Šī diena tev būs veiksmīga, it īpaši, ja paredzēta publiska uzstāšanās. Šodien vari apmeklēt arī dažādus pasākumus, piemēram, izstādes un koncertus.

Mežāzis

Tev šodien iestāsies labvēlīgs periods, kas būs kā sava veida pāreja uz citu līmeni. Enerģijas tev būs ļoti daudz, pat pārāk daudz. Vislabāk, ja tu to iztērēsi arī savas ģimenes labā.

Ūdensvīrs

Šī diena būs labvēlīga visam, kas saistās ar pirkšanu un pārdošanu. Tomēr ieteicams to darīt ar starpnieku (aģentu) palīdzību – tad veiksies vēl vairāk.

Zivis

Klusuma mirklis. To, vai pēc tam sekos prieki vai bēdas, būs atkarīgs no tavas rīcības tieši šodien. Tāpēc domā to, ko runā un ko dari.