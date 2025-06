“Šie varētu būt divi ļoti interesanti gadi,” spriež advokāts Liepa par Latvijas dalību ANO Drošības padomē Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par Latvijas ievēlēšanu ANO Drošības padomē, advokāts Lauris Liepa atzina, ka no vienas puses “tas ir lieliski”, bet no otras puses šie divi gadi ANO ir nopietni jāizmanto, kas kopumā nebūšot pārāk sarežģīti, ņemot vērā to, ka “Latvija ir ļoti precīzi formulējusi savu pozīciju faktiski attiecībā uz gandrīz visiem nopietnajiem konfliktiem, kas ir dienas kārtībā un var nonākt arī [ANO] Drošības padomē”.

“Mums ir viegli tādēļ, ka Latvija ir arī vairākās aliansēs un diezgan precīzi ir formulējusi, kas ir mūsu sabiedrotie un kas ir mūsu pretinieki. Tādā ziņā tā ir tā vieglā daļa. Bet tā sarežģītā daļa ir tā, ka cilvēki ir zaudējuši to sajūsmu, kāda par starptautiskajām organizācijām varētu būt bijusi tad, kad patiešām ANO varēja kādreiz kaut ko nopietnāku risināt, te es domāju, kā tas bija 20.gs. 60.gados, 70.gados,” turpināja komentēt advokāts Liepa ANO ietekmi uz pasaules starptautiskajiem notikumiem pagājušajā gadsimtā.

Līdz ar to Liepa uzskata, ka ANO Drošības padomes loma, it īpaši ņemot vērā “veto tiesības”, iespējams, būšot mazāka nekā tā ir bijusi kādas “dekādes atpakaļ”. Taču advokāts TV24 raidījumā “Preses klubs” pieļāva, ka šajā ziņā viss var arī mainīties, jo mēs zinām to, ka ASV politika un ārpolitika šobrīd ir “visnotaļ neprognozējama”.

“Tāpēc šie varētu būt divi ļoti interesanti gadi. Un, protams, ir tās cerības, ka patiešām varētu izdoties izmantot šo starptautisko organizāciju tam mērķim, kam tā arī pēc Otrā pasaules kara tika radīta, īstenojot jau Pirmā pasaules kara bēdīgo pieredzi, – mēģināt atrast platformu, kur var runāt, lai novērstu agresiju, lai samazinātu agresiju un kompensētu tās nelaimes, kas ir radītas. Tātad [pielietot] kā instrumentu, kurā ienaidnieki var savā starpā atrast sarunu platformu. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc joprojām pastāv ANO, ņemot vērā to traģiku, ko ANO nav spējis risināt,” uzsvēra advokāts Liepa, vērtējot Latvijas ievēlēšanu ANO Drošības padomē.

Jau vēstīts, ka Latvija ar 178 balsīm uz diviem gadiem – 2026. un 2027.gadu – ievēlēta Apvienoto Nāciju organizācijas Drošības padomē (ANO DP), ziņoja LETA šā gada 3.jūnijā. Lai Latvija kļūtu par padomes nepastāvīgo locekli, bija jāiegūst divu trešdaļu ANO dalībvalstu atbalstu.

Latvija kandidēja uz ievēlētā locekļa vietu ANO DP, un palika vienīgā kandidāte no Austrumeiropas grupas. Līdz 31.janvārim Latvija bija sāncensībā ar Melnkalni, taču Melnkalne nolēma atsaukt savu kandidatūru. Šogad vēlēšanās kandidēja Latvija no Austrumeiropas grupas, Kongo un Libērija no Āfrikas grupas, Kolumbija no Latīņamerikas un Karību jūras reģiona grupas un Bahreina no Āzijas un Klusā okeāna grupas.

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs tviterī [soctīklā “X”] pateicās par milzīgo atbalstu no 178 dalībvalstīm, kā arī norāda, ka Latvija strādās mierīgas, uz noteikumiem balstītas starptautiskās kārtības un ilgtspējīgas attīstības labā visā pasaulē.

Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) uzsver, ka Latvija pirmo reizi būs ANO Drošības padomes dalībvalsts. Viņa pateicas Latvijas diplomātiskajam dienestam un visiem, kas mērķtiecīgi un nepagurstoši strādāja, lai šo panāktu. Politiķe papildina, ka šī ir Latvijas iespēja ar atbildību un apņēmību stiprināt starptautisko sadarbību, veicinot mieru un drošību pasaulē.

