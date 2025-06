Foto: SCANPIX/AFP/LETA

Vēsturiska uzvara diplomātijā – Latvija pārstāvēs Austrumeiropu ANO Drošības padomē







Latvija ar 178 balsīm uz diviem gadiem – 2026. un 2027.gadu – ievēlēta Apvienoto Nāciju organizācijas Drošības padomē (ANO DP).

Lai Latvija kļūtu par padomes nepastāvīgo locekli, bija jāiegūst divu trešdaļu ANO dalībvalstu atbalstu.

Latvija kandidēja uz ievēlētā locekļa vietu ANO DP, un palika vienīgā kandidāte no Austrumeiropas grupas. Līdz 31.janvārim Latvija bija sāncensībā ar Melnkalni, taču Melnkalne nolēma atsaukt savu kandidatūru.

Šogad vēlēšanās kandidēja Latvija no Austrumeiropas grupas, Kongo un Libērija no Āfrikas grupas, Kolumbija no Latīņamerikas un Karību jūras reģiona grupas un Bahreina no Āzijas un Klusā okeāna grupas.

Ievēlēšanas gadījumā Latvija ir solījusi iestāties par ANO dalībvalstu, reģionālo organizāciju un pilsoniskās sabiedrības sadarbību, lai stiprinātu noturību, veicinātu ilgstošu mieru un drošību, panāktu ilgtspējīgu attīstību un neatstātu nevienu novārtā.

Latvija uzskata, ka konfliktu novēršanai, civiliedzīvotāju aizsardzībai bruņotos konfliktos un mierīgai strīdu risināšanai arī turpmāk jābūt ANO galvenajai prioritātei, tostarp izmantojot mediāciju un miera uzturēšanu.

Latvija iestājas par ANO DP lielāku atbildību, saskaņotību un atklātību. Latvija atbalsta ANO DP reformas, lai palielinātu tās efektivitāti starptautisko problēmu risināšanā.

Latvija aizstāv starptautisko tiesisko kārtību. Latvija atbalsta starptautisko tiesību pārkāpēju saukšanu pie atbildības un cīņu pret nesodāmību kā priekšnoteikumus taisnīgam un ilgtspējīgam mieram.

Latvija atzīst, ka steidzami ir nepieciešama atbildīga rīcība, lai sasniegtu Ilgtspējīgas attīstības mērķus. Ilgtermiņa noturības uzlabošana ir sevišķi svarīga, cīnoties ar pieaugošo klimata krīzi un jūras līmeņa celšanos.

Latvija turpināšot darboties daudzpusējā sistēmā, lai stiprinātu solidaritāti un kopīgus centienus, atbalstot neaizsargātās sabiedrības grupas un jaunattīstības valstis, kuras ietekmē politiskā un sociālā spriedze, nabadzība, vides un ar ūdens pieejamību saistītie izaicinājumi.

Latvija, kas jau ilgstoši iestājas par dzimumu līdztiesību, sieviešu izglītības un līdzdalības iespēju veicināšanu, novērtē programmas “Sievietes, miers un drošība” izšķirošo lomu starptautiskā miera un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. Latvija turpināšot iestāties par sieviešu tiesību aizsardzību, tostarp sniedzot atbalstu seksuālās vardarbības upuriem bruņotos konfliktos.

Latvija uzskata, ka digitālās plaisas mazināšana starp valstīm, pilsētām un lauku apvidiem, dzimumu un vecuma grupām ir atslēga uz noturību un iespējām visiem. Latvija turpināšot aktīvi iesaistīties drošības jautājumu risināšanā digitālajā un informācijas telpā, tostarp mākslīgā intelekta jomā.