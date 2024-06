. Foto: Shutterstock

Siera zupiņa ar gailenēm un timiānu – nu ļoti gardi! Ieteikt







Autors: “Praktiski.lv”

Vasara nav iedomājama bez sēņošanas un, protams, gailenēm. Šīs zeltainās krāsas sēnītes ir ēdamas visdažādākos ēdienos – sākot no klasiskās gaileņu mērcītes un beidzot ar daudz interesantākiem ēdieniem. Šī zupiņa, varam saderēt, kļūs par vienu no iecienītākajiem ēdieniem jūsmājās, kad būsiet to pagatavojis. Garšo gan bērniem, gan pieaugušajiem. Izcila garša!

Reklāma Reklāma

Siera zupiņa ar gailenēm un timiānu

Sastāvdaļas:

• Sīpols – 120 grami

• Burkāns – 120 grami

• Timiāns – pēc garšas

• Sviests – 20 grami

• Augu eļļa – 50 grami

• Gailenes – 300 grami

• Kausētais siers – 180 grami (divas kārbiņas)

• Kartupeļi – 400 grami

• Sāls, malti melnie pipari – pēc garšas

• Ūdens

Pagatavošana:

1. Sagatavo visas nepieciešamās sastāvdaļas – visu nomazgā, notīra, nomizo.

2. Uzkarsēt katliņā augu eļļu un sviestu, pievienot timiānu (vēlams zariņos), apcept minūti, pēc tam pievienot smaki sagrieztus sīpolus un apcept, kamēr tie kļūst zeltaini brūni. Izņemt timiānu, kas cepšanas procesā būs atstājis vajadzīgo aromātu.

3. Pievienot nelielos kubiņos sagrieztu (vai, ja labāk patīk – sarīvētu) burkānu, sagrieztas (bet ne pārāk smalki) gailenes, apcep vēl dažas minūtes, visu laiku maisot.

4. Pievieno kartupeļus, kas sagriezti nelielos kubiņos, pievieno 3 litrus ūdens un kopš vārīšanās brīža vāra aptuveni 15 minūtes.

5. Pēc tam pievieno kausēto sieru, rūpīgi visu pārmaisa, kamēr siers ir pilnīgi un vienmērīgi izkusis. Pievieno sāli un piparus pēc garšas, nogriež karstumu, uzliek katliņam vāku un ļauj mazliet “ievilkties”.

Labu apetīti!