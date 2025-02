Foto. pexels.com

Maksa par vinjeti Latvijā attiecas uz autoceļu lietošanas nodevu, kas jāmaksā par valsts galveno un reģionālo autoceļu izmantošanu ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3000 kg, vai to sastāviem, kuru pilna masa ir virs 3500 kg. Šī nodeva ir paredzēta ceļu uzturēšanai un attīstībai, kā arī videi draudzīgāku transportlīdzekļu veicināšanai.

Vinjetes cena ir atkarīga no transportlīdzekļa veida, tā izmešu līmeņa (EURO klase), asu skaita un izvēlētā perioda (diena, nedēļa, mēnesis vai gads). Precīzas summas ieteicams pārbaudīt aktuālās likmes oficiālajā vietnē, piemēram, lvvignette.eu.

Nodevu var iegādāties elektroniski vai noteiktās tirdzniecības vietās, un tās neesamība var rezultēties ar ievērojamu sodu.

Pēdējā laikā sociālajos tīklos ir parādījušās ziņas par klusu maksas pieaugumu busiņiem, piemēram, no 21 eiro uz 50 eiro mēnesī! Biznesa turētāji, it īpaši apmērā nelielu biznesu īpašnieki, to ļoti izjūt savos maciņos un neuzskata to par godīgu rīcību no valsts puses. Tiesa gan, kā vienmēr, ir atsevišķas nianses cenas piemērošanas kategorijās. Lūk, diskusija vietnē “X”!

Tāds pieaugums ir tik ļoti neefektīviem busiem (euro 0, I, II). — Janis Springis (@springis_janis) February 25, 2025

Diez vai tev ir 2000. gada vai vecāki busi, 50€ ir tikai tiem, kuriem nav vismaz Euro 3 (36€), turklāt Eiro 4 un jaunākiem ir 30€ iepriekšējo 28€ vietā. — Yorchix (@yorchix_) February 25, 2025

Par savu 25 gadus veco kravas busu maksāju 300 eur ekspluatācijas nodokli, pa visiem ceļiem nevaru braukt, jo prasa vinjeti. Gadā nobraucu 5-7 tūkstošus km, lai atvestu sev malku, būvmateriālus, mēbeles uz/no laukiem. Mani nolamāja par "dīvāna zemnieku" un atņēma 75% transporta… — Zigurds Strīķis (@Zigurds) February 26, 2025

Bez liekas daiļrunāšanas, saprotu, ka ir co2 limiti, cik katra valsts drīkst uzražot. Ja pārniedz, sods, dabai slikti utt. Līdz ar to, šādi vēlas panākt, ka vecāki TR pamet ES, un to vietā ienāk jauni, skaisti utt TR. +sildam ekonomiku, radam naudas kustību, u.t.t. — Janis Springis (@springis_janis) February 25, 2025

Tas ir milzīgs pieaugumums. Man vēl sezonāli vajag, bet ja visu gadu lieto, tad vāks — Rabarbarzs (@Tuksumsz) February 25, 2025

eur4 vilcējs. gadā bija ap 700, tagad ap 1300 🙂 — Nepareizais_Strelnieks (@Sark_Strelnieks) February 25, 2025

Tiek aptīrīti , tie kas palikuši un kas grib kaut ko darīt . Viss ir tā kā jau pie mums vienmēr noticis vissāpīgāk mazajiem ! — juings (@juings577559) February 25, 2025

Šī ierēdnieciskā vara nepārtraukti palielina sev algas un nav gatava samazināt ne birokrātiju, ne ierēdņu skaitu, tāpēc vienīgais uz ko viņi ir spējīgi ir palielināt nodokļus un nodevas! — Dainis Liepiņš (@DLiepins) February 25, 2025

Nu vinjete par autoceļu lietošanu attiecas gan uz vietējiem, gan iebraucējiem no Lietuvas. Tas jau nav ekspluatācijas nodoklis. — GirtsEd (@GEd1505) February 25, 2025