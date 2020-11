Māris Mičerevskis. Foto: Paula Čurkste/LETA

Rīgas domnieks Māris Mičerevskis, kurš pagājušajā nedēļā izstājās no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces vadītās partijas “Latvijas attīstībai”, šonedēļ nāca klajā ar jauniem paziņojumiem. Ar tiem viņš meta ēnu ne tikai uz apvienību “Attīstībai/Par” un tās vienu no līderiem J. Pūci, bet izgaismoja arī problēmas Rīgas domē.

LTV raidījumā “1:1” M. Mičerevskis otrdien lika saprast, ka J. Pūce esot vēlējies ar domnieka palīdzību iegūt savām vajadzībām caurlaidi, kas dotu iespēju novietot automašīnu “Rīgas satiksmes” autostāvvietās.

Paziņojums atklāja nepilnības līdzšinējā Rīgas domes auto novietošanas atļauju izsniegšanas sistēmā.

M. Mičerevska publiskotās J. Pūces īsziņas nākamajā dienā pēc pārraides J. Pūce raksturoja tikai kā joku. Vienā no viņa sūtītajām īsziņām bija teikts: “Nu esmu ar Bačkura caurlaidi dzīvojis kādu laiku un tagad ar pagaidu administrācijas.” Ar Bačkuru acīmredzot domāts bijušais RD deputāts Andris Bačkurs no “Latvijas attīstībai”, kurš vienlaikus bija arī ministra J. Pūces padomnieks.

J. Pūce tviterī apgalvoja, ka komunikācija ar M. Mičerevski viņam “pamatā ir bijusi jokošanās un apcelšanās. Gan es, gan viņš tāds. Un esmu pārliecināts, ka viņš to tā arī saprata”.

No M. Mičerevska ieraksta tviterī savukārt radās iespaids, ka viņš toreizējā partijas biedra lūgumu nebija uztvēris kā joku, bet caurlaidi nav sagādājis.

Māris Mičerevskis ievietojis sociālajos tīklos attēlu, kurā redzama viņa sarakste ar Juri Pūci. Ministrs nenoliedz, ka tāda tiešām bijusi, bet sauc to par joku. Ekrānuzņēmums no twitter.com

Pavļuts nepaļaujas uz tenkām

Latvijas Radio vakar J. Pūce apgalvoja, ka ne viņš, ne viņa dzīvesbiedre nav lietojuši Rīgas pašvaldības auto novietošanas atļauju.

Sarakstes pirmsākumi esot meklējami 2017. gadā, kad J. Pūce un M. Mičerevskis bija ievēlēti Rīgas domē, kur viņa tagadējais oponents jokojoties šo caurlaidi esot gribējis publiski izsolīt, bet toreizējais izpilddirektors šādas darbības esot pārtraucis. “Man tādu caurlaidi nevajag. Es apceļos un jokoju nepārtraukti,” intervijā radio apgalvoja J. Pūce. Taču M. Mičerevska minētais fakts jau bija palaists tautā, un sākās tā apspriešana sociālajos medijos.

Sociologs Aigars Freimanis uzskata: “Pēc stāsta par nelikumīgu bezmaksas auto stāvēšanas atļauju iegūšanu Zviedrijā jebkurš ministrs būtu atkāpies.”

Arī opozīcijā esošā Latvijas Zaļā partija aicināja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB) veikt pārbaudi.

Aģentūra LETA ziņo, ka KNAB plānojot šo gadījumu izvērtēt. Lūgts komentēt “Attīstībai/Par” turpmāko rīcību, otrs tās līderis Daniels Pav­ļuts “Latvijas Avīzei” sacīja: “Man tas šķiet histēriski, un esmu šokā par to visu – tiek izplatītas tenkas un sāgas, un visa mediju vide ar to tagad nodarbojas, it kā šodien nebūtu vairāk nekā 453 saslimušo un divas no Covid mirušas personas, it kā nebūtu budžeta problēmu. Tiem, kam mēs nepatīkam, ir dots iegansts sašust.”

D. Pavļuta rīcībā esot tikai tā informācija, ko J. Pūce jau ir darījis zināmu, un viņam neesot pamata neticēt kolēģa teiktajam.

250 eiro par caurlaidi mēnesī

Pie Rīgas domes ir autostāvvieta, kurā savas automašīnas novieto ne tikai deputāti, bet arī domes darbinieki. Šīs auto novietošanas atļaujas izsniedz pašvaldības administrācija. Pirms vēlēšanām “Saskaņa” vērsās pret bijušo Rīgas mēru Oļegu Burovu (“GKR”), kurš bija atstājis savu auto pie Kongresu nama, izmantojot veco caurlaidi, kuru O. Burovam bija izsniedzis pašvaldības uzņēmums “Rīgas nami”.

Taču M. Mičerevska pieminētajā gadījumā runa ir par caurlaidi, ko Rīgas dome pērk no “Rīgas satiksmes” (“RS”). Tā dod tiesības deputātiem savu automašīnu novietot “RS” autostāvvietās, kas ir Vecrīgā un citviet pilsētā, “Latvijas Avīzei” paskaidroja bijušais domes izpilddirektors Juris Radzevičs, kas tagad vada opozīcijas frakciju “Gods kalpot Rīgai”. Par katru tādu caurlaidi dome “Rīgas satiksmei” mēnesī maksā 250 eiro.

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa informē, ka dome no “RS” ir iegādājusies 49 šādas caurlaides, bet to izmantošana esot katra deputāta godaprāta jautājums.

Tātad caurlaidi nav saņēmuši 11 deputāti. Viens no tiem ir “Attīstībai/Par” un “Progresīvo” frakcijas vadītājs Mārtiņš Kosso­vičs, kurš “Latvijas Avīzei” teica, ka no frakcijas tikai dažiem deputātiem ir auto novietošanas caurlaides, jo lielākā daļa pārvietojas ar velosipēdiem vai sabiedrisko transportu.

M. Kossovičs atzina, ka, pēc “Progresīvo” domām, šī sistēma nav taisnīga un jāpārskata, “tāpēc mēs jau klusām bijām sākuši to pētīt, bet šis gadījums nepilnības tikai izgaismoja”.

Viņaprāt, uz katras caurlaides vajadzētu būt norādītam deputāta vārdam un uzvārdam, lai jebkurš interesents varētu politiķiem pavaicāt, piemēram, kāpēc viņa auto brīvdienās bija novietots Vecrīgā.

M. Kossovičs kā autobraucējs zinot, ka 250 eiro mēnesī ir nesamērīgi liela summa, kuru neesot nemaz tik viegli iztērēt par auto novietošanu.

Rīgas domes priekšsēža vietniekam Vilnim Ķirsim (“JV”) pagaidām nebija ideju, kas būtu jāmaina, jo viņš arī labi apzinoties, ka deputātiem, pildot savus amata pienākumus, ir nepieciešams apmeklēt pašvaldības iestādes, kas atrodas visā pilsētā. J. Radzevičs sacīja, ka deputātiem agrāk bija jāuzrāda auto tehniskā apliecība, bet varot būt situācijas, ka politiķim nākas izmantot citu auto.

Tāpat ir arī gadījumi, kad deputātam pašam nav autovadītāja tiesību, bet viņu uz darbu ved kāds no ģimenes locekļiem. J. Radzevičs atgādināja, ka koalīcijas deputātiem, kas ieņem amatus, ir pieejamas arī dienesta automašīnas.