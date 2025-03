Foto: Ekrānuzņēmumi no “X”/@Psuedoliv1;@FilmmagasinEkko

Kā ziņo viens no vadošajiem Norvēģijas medijiem, šobrīd Norvēģijas kinoteātros ir skatāma filma “Spermagedons” – norvēģu animācijas muzikāla seksa komēdija, kuras režisori ir Tomijs Virkola un Rasmuss A. Sivertsens. Filma sastāv no divām sižeta līnijām, no kurām viena koncentrējas uz pusaudžu pāri, kurš pirmo reizi nodarbojas ar seksu, bet otra – par sēklu Simenu un viņa draugiem, kas meklē Olu. Filma izraisījusi pamatīgu skandālu sabiedrībā, jo to atļauts skatīties bērniem no 12 gadu vecuma.

Kā raksta norvēģu medijs, filmas “Spermagedons” veidotāji spēlējas ar rupju valodu, rupju humoru un animētu pornogrāfiju. Viņi paši filmu nodēvējuši par “ļoti smieklīgu un muļķīgu.” Viņi norādīja, ka filmu var rādīt “pubertātes vecuma zēniem un meitenēm.”

Uz to gan kāds norāda – rādīt tādu pornogrāfisku filmu kā “Spermagedons” bērniem no 12 gadu vecuma ir “rādīt viņiem kaut ko seksuālu, kam viņi nav gatavi un ko nesaprot”.

Izrādās, ka ASV filmai pateica – nē.

Kāds cits ārzemju medijs vēsta, ka norvēģi sākuši vākt parakstus, lai palielinātu vecuma ierobežojumu no 12 uz 15 gadiem, atsaucoties uz skarbu, seksualizētu valodu un saturu.

“Gribu nosūtīt lielu, lielu paldies visiem tiem dusmīgajiem, niknajiem un viegli aizvainojamajiem cilvēkiem, kuri kaut kādā veidā ir spējuši apvainoties par šīs filmas esamību,” savos sociālajos tīklos paudis filmas režisors Virkola.

