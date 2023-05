Daudzas krievu skolas Latvijā strādā par labu Krievijai, atzīst kāds rīdzinieks Ieteikt







“Mēs krievu skolotājiem Latvijā maksājam algas, lai gan daudzas krievu skolas strādā par labu Krieviju. Es pats pabeidzu krievu skolu. Krievu skolas vispār nav ieinteresētas izglītot bērnus, tās ir ieinteresētas cilvēkos, kuri tic Krievijai,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” ar savu pieredzi dalījās kāds skatītājs no Rīgas.

Jā, tas patiesi ir bēdīgs novērojums, bet es jau teicu, – ir ļoti daudz cilvēku, kas joprojām netic tam, kas notiek Ukrainā. Šie cilvēki Elmāru Pļaviņu, NBS Vecāko ekspertu starptautiskās militāri reliģiskās sadarbības jautājumos reizēm satiek uz ielas un vaicā, vai tiešām, Pļaviņa kungs, viss notiek, kā jūs tur stāstāt?

Es saku: “Diemžēl, jā. Tāpēc mums joprojām par to jārunā, jārāda bildes, jāatklāj pašiem, jāredz savām acīm un jābrauc, un jātiekas. Bet, kā es teicu, no 2014. gada braucot rādu, atklāju un sadarbībā ar bruņotajiem spēkiem, ministriju, Ārlietu ministriju strādājam, lai mēs visu to ļaunumu uzvarētu.