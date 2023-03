Foto: Pixabay

Šķitīs, ka viss aug un paplašinās, gan labais, gan sliktais! Horoskopi no 24. marta līdz 5. aprīlim Ieteikt







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Šobrīd, ņemot vērā pieredzi, jūs esat daudz iemācījies, uzkrājis praktiskas zināšanas un atradis veidu, kā komunicēt gandrīz neiespējamās situācijās. Tomēr jums šķitīs, ka daži modeļi vai situācijas dzīvē pastāvīgi atkārtojas. Labs brīdis, lai pabeigtu iesākto un pievērstos savai apkārtnei, radiem un cilvēkiem, kuri nav ikdienā jums tuvu. Marta pēdējā nedēļa būs spraiga un emocionāla. Ir sagaidāms ievērojams enerģijas zudums, pēkšņi izdevumi un arī dažādi izaicinājumi jūsu mājās, kam būs nepieciešama tūlītēja uzmanība.

Vērsis

Pēc ilga laika jūsu dzīvē ienāks stabilitāte un palīdzēs jums atrast pozitīvas emocijas pat negatīvos apstākļos. Jums jāizmanto labās iespējas, jāieklausās intuīcijā, jārīkojas reizēm spontāni un ar ticību labākajiem rezultātiem. Dažas nestabilas situācijas radīs problēmas vai var jūs novirzīt no ceļa vai sadusmot. Esiet piesardzīgs, kad radīsies konflikti, īpaši tie, kas izvēršas gandrīz nekontrolējami. Pievērsiet uzmanību savai elpošanai, ieskaujiet sevi ar atbalstošiem tuviem cilvēkiem un atveriet durvis mīlestībai, jo marts atnesīs pirmo pavasara sajūtu.

Dvīņi

Koncentrējieties uz sevi, lai varētu strādāt pie savas izaugsmes, pie iekšējām lietām, kurām nepieciešama uzmanība. Laiks šai mēnesī paies vēja spārniem un tik ātri, ka jūsu domas var netikt līdzi. Tas liks aizdomāties par situācijām, kur varbūt varētu kaut ko izdarīt savādāk. Jūs būsiet nemitīgā steigā, pārsniegsiet savas enerģijas robežas. Izaicināsiet sevi sākt kaut ko jaunu, negribēsiet pieturēties pie veciem modeļiem, kas jūsu pasaulē tāpat vairs nenes laimi un prieku. Ļaujiet savam novatoriskajam prātam mirdzēt un konstruktīvi darboties.

Vēzis

Iespējams, jūs daudz domāsiet un jau pārdomājat lietas, situācijas, notikumus, rīcības. Būsiet dažādu izvēļu priekšā. Dilemmu būs daudz, taču, tā kā jūs būsiet tiešs savās vajadzībās un komunikācijā ar sev tuvākajiem, tie palīdzēs jums tikt galā ar jebkādiem izaicinājumiem. Pievērsiet uzmanību tam, kas notiek jums aiz muguras. Šī mēneša pēdējā nedēļa var būt intensīva, pat bīstama, ja nebūsiet piesardzīgs un pacietīgs. Esiet piesardzīgs ar asiem priekšmetiem un uguni, un pārliecinieties, ka jūsu ķermenis saņem pietiekami daudz fiziskās aktivitātes, lai saglabātu līdzsvaru.

Lauva

Jums būs grūtības orientēties noteiktās situācijās un cilvēkos, un nebūsiet pārliecināts, vai citi jūs atbalsta vai ne. Ja jūs patiesi vēlaties spīdēt un parādīt sevi ar visām jums piemītošajām īpašībām, jums būs jāpārskata sava uzvedība. Marta vidus tomēr sniegs izaugsmes iespējas ar pietiekami daudzām situācijām, no kurām mācīties un saprast, kas ir jāmaina jūsu dzīvē. Sākoties pavasarim, jums vajadzētu izjust dziļu atvieglojumu – jūs atkal jutīsieties kā jūs pats. Būs pienācis laiks pamest toksisku vidi un toksiskus ieradumus, lai jūs varētu baudīt marta beigas veselīgā un dzīvespriecīgā vidē.

Jaunava

Katram notikumam būs izņēmumi, un jums būs jāņem vērā šīs atšķirības. Būs pienācis laiks sakārtot un līdzsvarot sevi tā vietā, lai uztvertu lietas personiski. Dažas draudzības tuvosies pārbaudījumiem. Dažas var salūzt, un dažas var jūs pārsteigt ar neticamu potenciālu. Dodiet sev laiku, lai apstrādātu visu informāciju, jo būs daudzas lietas, kas būs jāņem vērā un jāizsver. Pārliecinieties, ka nekas netraucē jums spontāni tiekties pēc saviem praktiskajiem mērķiem un tā, kas jūs visvairāk iedvesmo.

Svari

No jauniem mīlas stāstiem līdz jūtu noliegumam šī mēneša otrā puse var kļūt par īstu amerikāņu kalniņu, pārbaudot gan jūsu attiecības un spēju saņemt un sniegt mīlestību. Komunikācija nebūs ideāla, un visi traucējumi jūs viegli izsitīs no ceļa un liks jums aizdomāties. Šķitīs, ka viss aug un paplašinās, gan labais, gan sliktais. Centieties saglabāt prātu mierīgu un pārliecinieties, ka nepametat novārtā savu fizisko veselību un ķermeni saistībā ar ikdienas problēmām. Elpojiet dziļi un tā vietā, lai atrastu konfliktus, meklējiet mīlestību un atbalstu gan ārpusē, gan iekšienē.

Skorpions

Jūs joprojām samierināsieties ar tiem ierobežojumiem, kas jums ir. Karjeras jautājumi jārisina piesardzīgi. Pārliecinieties, ka atstājat vietu vaļaspriekiem un hobijiem un pietiekami daudz laika veltāt atpūtai, ģimenei un personīgām lietām, kurām ir maz sakara ar finansēm. Būs īstais laiks racionālām izvēlēm un sarunām par situācijām, kas izveidojušās dzīves ceļā. Tām nevajadzētu atturēt jūs no mīlestības emocijām un tuvības, ko jūsu sirds patiešām prasa.

Strēlnieks

Pagātne atstās savas sekas, dažas no tām labas, bet dažas sliktas. Jums būs jātiek galā ar visām. Pat ja jūs apzināties, ka pilnību nevar vienkārši gaidīt no citiem, jūs vēlētos, lai jūsu šķīvī būtu mazliet mazāk problēmu vai vismaz vēlēsieties dalīties atbildībā ar citiem, kuri arī ir iesaistīti situācijās. Jums būs jārūpējas par daudzām lietām un situācijām, kas jūs iztukšos. Lai gan esat radošs un tiecaties uz savu labāko iespējamo nākotni, kritika un negatīvas emocijas nāks un ies pārāk bieži. Vēlēsieties sevi aizsargāt.

Mežāzis

Laiks atgādinās jums par jūsu ideāliem, pēc kuriem vienmēr esat vēlējies tiekties. Šo mērķu pozitīvās un negatīvās puses būs jūtamas uzreiz, parādot jums saikni ar pagātni, kā arī visus tos sapņus, kas joprojām gaida pareizo soli. Jūs būsiet gatavs pabeigt visu iesākto. Jūsu mīlas dzīve lēnām kļūs svarīgāka par draudzībām vai personīgo brīvību. Rūpīgi izvēlieties vārdus, ko sakāt, un turiet stingru pamatojumu pie rokas. Dariet to, kas dod jums fizisku spēku un izturību.

Ūdensvīrs

Jūs gaida daudz pārmaiņu, gan tādas, kas ir gaidītas, gan tādas, kuras nav iespējams paredzēt. Nebūs viegli noturēt kājas stingri uz zemes, it īpaši, ja jūsu sirdi sagrābs grandiozi mīlas stāsti un tādējādi attālinās no mērķiem, kuriem jau kādu laiku cenšaties koncentrēties. Ieelpojiet, izelpojiet, ļaujot emocijām plūst garām, un izbaudiet laiku, kas tiks pavadīts kopā ar mīļajiem. Jums vajadzēs kādu laiku būt vienatnē, īpaši, sākoties pavasarim. Jums būs jārealizē sapņi, pretējā gadījumā jūs varat nožēlot savas izvēles. Būs svarīgi ievērot savus ieradumus un izvairīties no toksiskām ietekmēm, kas varētu jūs attālināt no tā, ko patiesi vēlaties.

Zivis

Jūs jutīsieties noguris, pārpūlējies un būsiet apstākļos, kas jūs iztukšos. Lai saglabātu mieru, jums vajadzētu meditēt, atpūsties un atstāt pietiekami daudz laika savām personīgām aktivitātēm, kas jūs patiesi nomierinās. Mainiet savu apkārtni, vidi un mainiet ikdienas rutīnu jebkurā dzīves jomā. Būtu ieteicams katru dienu ēst vienā un tajā pašā laikā un izveidot jaunu rutīnu, kas būs maiga pret jums un atbalstīs jūsu veselību.