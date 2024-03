Foto: PA Images/Scanpix/LETA

Skorpioni atrodas uz viļņa virsotnes, bet zivīm nesaskaņas ģimenē. Horoskops no 11. līdz 17. martam Ieteikt







Auns

Šonedēļ gan rūpes par savu izskatu, gan ceļojumi radīs tevī veiksmes un gandarījuma izjūtas. Otrdien, iespējams, gribēsies sakārtot lietas, sakārtot visu, kas ir apkārt un pat savas domas un jūtas. Nedēļas vidū priekšniecība tevi rūpīgi uzraudzīs un izdarīs secinājumus, kas var nopietni ietekmēt tavu likteni. Šajā nedēļas nogalē mīļotajam cilvēkam būs nepieciešams tavs padoms.

Vērsis

Atturība, koncentrēšanās un pieticība ir tās īpašības, kas šonedēļ ļaus sasniegt maksimālus panākumus visās jomās. Atradīsi risinājumus svarīgākajiem jautājumiem, vai tas būtu darījums, līgumu parakstīšana vai pārcelšanās uz jaunu dzīvokli. Ar nelielu piepūli tu sasniegsi daudz. Patiesībā tu jau iepriekš esi ielicis diezgan stabilu pamatu saviem panākumiem. Tuvojoties nedēļas nogalei, vēlams nedaudz piebremzēt un vairāk uzmanības pievērst veselībai un ģimenei.

Dvīņi

Šonedēļ tevi, iespējams, apciemos dažādas radošas idejas, kas var nest tev pienācīgus ienākumus. Centies nesasteigt notikumus, bet ļauj tiem netraucēti iekļūt tavā dzīvē. Fokuss un ātra reakcija ļaus tikt galā ar uzticētajiem uzdevumiem. Attiecības ar kolēģiem un priekšniecību tikai uzlabosies. Darbā tev būs ērtākais grafiks. Mājās ir pienācis laiks atbrīvoties no nevajadzīgām mantām.

Vēzis

Daudzos jautājumos tev tagad būs diezgan viegli nonākt pie kopīga viedokļa ar kolēģiem. Mēģini objektīvi novērtēt pašreizējo situāciju. Atliec savu trauksmi malā, met malā savas bailes, un tu redzēsi reālu izeju no grūtās situācijas. Un tas ļaus ātrāk gūt panākumus.

Lauva

Nedēļas sākumā tev kļūs vieglāk komunicēt ar apkārtējiem, tavā dzīvē būs vairāk komforta un kārtības. Tava labā griba piesaistīs cilvēkus, kuri pavērs tev interesantas perspektīvas. Trešdien pacenties uzņemt labu darba tempu, un noturi to līdz nedēļas beigām. Ceturtdien nevajadzētu aicināt viesus, jo tas nesīs tikai nepatikšanas. Svētdien vairāk laika pavadi ārā.

Jaunava

Pirmdiena atnesīs tev romantisku noskaņu. Tomēr neaizmirsti par biznesu, pastāv risks, ka, sapņojot, tu pārāk dziļi ienirsi ilūziju bezdibenī. Trešdien, gluži otrādi, pie tavām kājām būs pavisam reāla pasaule, tev tikai nedaudz pie tās jāstrādā. Tev nevajadzētu pārbaudīt citu pacietību, lai arī cik pašapmierināti viņi šķistu. Pat visnevainīgākais joks draud radīt nepatīkamas sekas. Piektdien vari iegūt pelnītu priekšniecības uzslavu un atbalstu.

Svari

Ikdienas lietas ritēs labi, radošie centieni vainagosies panākumiem. Būs iespēja mainīt savu dzīvi, atrast jaunu mīlestību. Nedēļas otrajā pusē, iespējams, būtiski uzlabosies tavs finansiālais stāvoklis. Nepieciešama izlēmīga rīcība, bet problēma ir tā, ka tev būs grūti sevi saprast. Mēģini savest idejas un plānus kopā un noteikt vispārējo līniju. Nedēļas nogalē parūpējies par mājām un bērniem. Tas viss prasa rūpīgāku attieksmi.

Skorpions

Tu atrodies uz viļņa virsotnes. Veiksmīgs, sabiedrisks un burvīgs, jaunu tikšanos un paziņu virpulis aizraus tevi. Tev piedāvās sapņu darbu vai palielinās algu pašreizējā vietā. Ir pienācis laiks saņemt dāvanas no dzīves. Tava pacietība tiks atalgota; tu iegūsit to, par ko jau sen esi sapņojis. Nedēļas nogalē atpūties un no sirds izklaidējies!

Strēlnieks

Tavu turpmāko darbību veiksme būs atkarīga no tā, cik labi tu tām būsi sagatavojies, cik skaidri un detalizēti visu saplānoji. Tev palīdzēs mērķtiecība un piesardzība. Taču steiga un cerība, ka viss izdosies pats no sevis, var novest pie zaudējumiem un sakāves. Nav labākā nedēļa aktīvai darbībai. Tagad labāk ir pārdomāt un analizēt, nevis steigties cīņā. Tavie mīļajiem būs nepieciešama uzmanība, un tev var nākties risināt ģimenes problēmas.

Mežāzis

Mēģini visā atrast pozitīvos aspektus. Sākumā nebūs viegli, bet tad pieradīsi. Paļaujies tikai uz saviem spēkiem un nemaldini sevi par saviem kolēģiem un draugiem. Visticamāk, tieši no viņiem tu vari sagaidīt nelielas nepatikšanas. Piektdien negaidīta ziņa draud tevi pārsteigt vai stipri satraukt. Savu interešu aizstāvības karstumā neaizmirsti par saviem mīļajiem, viņiem ir nepieciešama tava uzmanība un atbalsts.

Ūdensvīrs

Šī ir labvēlīga nedēļa komunikācijai un atklātām sarunām. Ja esi viens, tagad vari atrast interesantu iespēju iepazīšanās vietnē. Tevi sagaida veiksme darbā un tikšanās ar jaunu biznesa partneri. Bet labāk savaldi sevi, kad parādās kvēla vēlme novērtēt citu cilvēku rīcību un skaļi to komentēt. Ceturtdien tu vari zaudēt mieru un miegu, un iemesls tam būs tālu no romantikas. Sestdien labāk pabūt vienatnē ar sevi.

Zivis

Tev var būt jauns darbs vai jauni pienākumi pašreizējā amatā. Viens no nedēļas svarīgākajiem uzdevumiem ir nepalaist garām savu iespēju karjeras izaugsmei, kā arī nebaidīties no jaunām aktivitātēm. Pārvari sevi, atbrīvo sevi no kompleksiem, kas traucē dzīvot. Ģimenē var rasties nopietnas nesaskaņas.