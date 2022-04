Foto: Valsts policija/Facebook

Slepkavība mežā pie “Alfas”: šāvēju izdevies aizturēt; noskaidrots uzbrukuma motīvs Ieteikt







Valsts policija trešdienas rītā ir aizturējusi vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par vakar Rīgā, mežā netālu no tirdzniecības centra “Akropole Alfa”, pastrādāto slepkavību, informēja policija.

Otrdienas vakarā policija saņēma informāciju, ka Stāmerienas ielā, mežā netālu no tirdzniecības centra, starp četriem vīriešiem, kas tobrīd staigājuši pa mežu, un uzbrucēju izcēlies sadzīviska rakstura konflikts.

Konflikta laikā uzbrucējs ar nereģistrētu ieroci nošāvis vienu no vīriešiem.

Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka viņš šāvis arī uz pārējiem vīriešiem, kuriem no notikuma vietas izdevies aizbēgt, taču vienam no konfliktā iesaistītajiem tomēr iešauts plecā. Cietušajam sniegta medicīniskā palīdzība, un viņš no ārstniecības iestādes jau izrakstīts.

Uzbrucējs notikuma vietu pametis, bet policija sāka īstenot aizturēšanas plānu “Slazdi”. Policija ieguva attēlus ar aizdomās turēto vīrieti, kurus otrdienas vakarā izplatīja sabiedrībai personas atpazīšanai.

Pateicoties iedzīvotāju sniegtajai informācijai, divu stundu laikā tika noskaidrota vīrieša identitāte un policija sāka pārbaudīt ar viņu saistītās adreses.

Trešdienas rītā ap plkst.6 Speciālo uzdevumu bataljona darbinieki un kriminālpolicisti vīrieti aizturēja.

Aizturētais ir dzimis 1967.gadā un iepriekš nav sodīts. Policijā kriminālprocess sākts par divu vai vairāk personu slepkavības mēģinājumu. Par šādu noziegumu var sodīt ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no 15 līdz 20 gadiem.

Internetā kļuvis pieejams video fragments, kuru, visticamāk, uzņēmis viens no notikumā iesaistītajiem vīriešiem. Šajā video fiksētais uzbrucēja attēls tika izmantots, policijai lūdzot sabiedrības palīdzību, lai noķertu šāvēju.

Fragmentā redzams, ka starp uzbrucēju un četriem vīriešiem izcēlusies asa necenzētu vārdu apmaiņa. Noprotams, ka notikumā iesaistītie vīrieši zinājuši, ka uzbrucējam ir ierocis, tāpēc viņi aktīvi mudinājuši no tā atbrīvoties.

No nofilmētās sarunas izriet, ka vīrieši dzirdējuši, kā uzbrucējs mežā šaudījies, tāpēc pievērsuši viņam uzmanību, savukārt uzbrucējs liedzies, ka nekas neesot noticis.