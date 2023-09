Foto: Pixabay

Šodien kaut kas var iziet ārpus tavas kontroles… Horoskopi 17.septembrim







Auns

Tev šodien būs daudz un dažādas sajūtas, bet tās, kas tev būs visvairāk, saistīsies ar skaistām, patīkamām emocijām. Šī diena nepaies veltīgi.

Vērsis

Šī ir piemērota diena tam, lai sarīkotu nelielu “zemestrīci”. Nu, ja nesanāk nekas tāds, tad vismaz mēbeles istabā vari pārbīdīt, vai ne?

Dvīņi

Tev būs grūti aprēķināt savus spēkus un savu enerģiju, taču nevajadzētu lieki riskēt. Šodien augsts traumatisma risks.

Vēzis

Tu pārāk daudz sava laika veltī darbam – tas patiešām nav to vērts. Ir jābauda brīvdiena, nevis jādomā par darbu. Un, ja kāds ar to nav mierā, liec viņam to strikti saprast.

Lauva

Ja tu jūties kā apstākļu upuris, pameklē kādu, kam šo situāciju izstāstīt vienkāršos vārdos. Varbūt izrādās, ka tu visu esi nepareizi sapratis.

Jaunava

Ir vērts ieklausīties tajā, ko runā citi – īpaši šodien. Jo cilvēki būs patiesi un arī viņu pateiktais ir jāņem nopietni vērā.

Svari

Var gadīties, ka tu uzvedīsies nedaudz dominējoši un egoistiski. Vai pārējie būs ar to mierā? Visdrīzāk, ka ne. Un tas, savukārt, kaitinās tevi. Nelabvēlīga diena sarunām.

Skorpions

Nav vērts pārkāpt saviem principiem, jo neviens tavu “upurēšanos” tāpat nesapratīs. Labāk dzīvo pēc saviem principiem un tieši tā, kā tev pašam šķiet vispareizāk.

Strēlnieks

Tā problēma, ar kuru tu šodien sastapsies, var likt tev mainīt tavus plānus. Pats galvenais, kas tev jāatceras – nedari neko tādu, ko tu negribētu, lai izdara tev.

Mežāzis

Šodien nevajadzētu sākt neko jaunu. Potenciāli pastāv iespēja, ka tu iesprūdīsi ar kādu nelielu problēmu un netiksi uz priekšu. Jebkura cita diena jaunam sākumam būs vairāk piemērota.

Ūdensvīrs

Šo dienu vēlams pavadīt kopā ar ģimeni. Tas tev dos daudz prieka, smaida un pozitīvu emociju. Un arī viņiem!

Zivis

Šodien kaut kas var iziet ārpus tavas kontroles. Starp citu, tas arī dažās situācijās būs labāk, jo izrādīsies, ka spontāni lēmumi var atnest vislielākos rezultātus.