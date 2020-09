Foto: Pexels

Auns

Kāds, kas pats to neapzinās, sarežģī tavu dzīvi. Teikt viņam par to ir bezjēdzīgi – apvainosies un viss sarežģīsies vēl vairāk. Vienkārši centies no tādām situācijām ar viņu izvairīties.

Vērsis

Šī diena var tevī izsaukt vēlmi kādu aizstāvēt. Tava intuīcija tevi nepievils – kādam patiešām būs vajadzīgs tavs stiprais plecs un aizstāvību.

Dvīņi

Diena, kad tev ir reāla iespēja kļūt bagātākam. Vai nu ar pieredzi vai patiešām naudu – to jau zvaigznes rādīs.

Vēzis

Pacenties tomēr saprast, ko tieši tev šodien vajadzētu darīt tajā gadījumā, ja tu sasniegsi to, par ko sen esi sapņojis. Tas patiešām var notikt, kad sapņi kļūst par realitāti!

Lauva

Neapgrūtini sevi un savu galvu ar svešām problēmām – šodien tev pašam ar savējām pietiks.

Jaunava

Diena, kurā nevajadzētu sākt neko jaunu, kā arī – nevajadzētu parakstīt nekādus līgumus un vienošanos.

Svari

Šodien tu būsi peldēsi pa straumi un tevi pašu tas teju vai nesatrauks. Kāpēc, lai satrauktu?

Skorpions

Šodien tev ļoti gribēsies laiku pagriezt atpakaļ. Būt toreiz, kad notika tas, kas tavu sirdi tik ļoti sildīja. Neskumsti, visam ir savs laiks, arī tagadnei un nākotnei.

Strēlnieks

Darbs, kas beidzamajā laikā kļuvis tev maznozīmīgs, šodien tevi sāks pat kaitināt. Centies nestrebt karstu – padomā, kas tomēr tev nepatīk un ko tu vari mainīt.

Mežāzis

Pats galvenais ir saprast, ko tu dzīvē vēlies sasniegt. Neplāno savu nākotni pārāk tālu – gadiem uz priekšu, pietiks, ja saplānosi nedēļu.

Ūdensvīrs

Ja tev ir iespēja atrisināt kādas senas pagātnes problēmas – dari to nekavējoties. Zvaigznes tam šodien sola īpaši labvēlīgu laiku.

Zivis

Kāds var censties šodien ieraut tevi konfliktā. Pacenties no visa spēka, lai strīds tomēr nenotiktu.