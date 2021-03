Foto: Pexels

Šodien tu nekādā veidā nevari ietekmēt tos notikumus, kas norisināsies ap tevi! Horoskopi 1.aprīlim Ieteikt







Auns

Vai kāds tev ir zvanījis? Tev šis zvans nav licies svarīgs un tu uz to neesi atbildējis? Pirmkārt, tas ir nepieklājīgi. Otrkārt, attiecības ar citiem cilvēkiem var izrādīties daudz svarīgākas, nekā tu domā.

Vērsis

Situācija, kurā tu atrodies, ir visai nestabila, taču šodien tā darbosies tavā labā. Izmanto šo izdevību, nepalaid garām!

Dvīņi

Tu vari šodien būt ļoti egoistisks, nodarīt kādam pāri un izlikties, it kā nekas nebūtu bijis. Un tu uzskatīsi, ka tev neviens tev neko nevar norādīt. Attiecības ar citiem veidosies nelāgi.

Vēzis

Spēja būt līdzcietīgam un iejūtīgam padara tevi labāku par citiem cilvēkiem. Tu esi spējīgs izprast citu cilvēku rūpes, bēdas un vēlēšanās. Un tev jābūt par to lepnam. Šodien tu varēsi to pierādīt.

Lauva

Līdz šim tu no visas sirds izpriecājies, varēji baudīt dienas “pa savam”. Tomēr tagad tev būs jāatceras, ka ir arī pienākumi. Šodien tev par to atgādinās.

Jaunava

Neviens šodien no tevis nespēs neko noklusēt. Nevajadzētu domāt, ka uzklausīt citu cilvēku noslēpumus ir forši, gluži otrādi – tas nebūs patīkami.

Svari

Šodien nozīme būs ne tikai tam, ko tu saki, bet arī tam, vai tu klausies. Jo uzmanīgāks tu būsi, jo lieliskāka un veiksmīgāka būs tava diena.

Skorpions

Haoss šodien valdīs ap tevi un jo vairāk tu gribēsi to sakārtot un tikt ar to galā, jo dziļākā haosā nokļūsi. Neprasi šodien no sevis pārāk daudz!

Strēlnieks

Šīs dienas notikumi sola tev pārliecību par to, ka viss, galu galā, būs labi. Viss, ko tu gribēsi izdarīt, tu spēsi.

Mežāzis

Cik gan var sūdzēties par neveiksmīgu dzīvi? It īpaši tad, ja tu pats šobrīd neesi gatavs tajā mainīt neko, lai tā kļūtu labāka?

Ūdensvīrs

Šodien tu nekādā veidā nevari ietekmēt tos notikumus, kas norisināsies ap tevi. Un labāk pat nemēģini – tikai sabojāsi sev garastāvokli, iztērēsi laiku un spēkus.

Zivis

Nevajadzētu tev šodien būvēt lielus plānus, jo ir gandrīz pavisam droši, ka diena tevi no tiem novirzīs tālu prom.