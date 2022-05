Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Foto: Timurs Subhankulovs

"Sodot" NA par šantāžu, Kariņš pieprasa izvirzīt jaunu ekonomikas ministru







Nacionālās apvienības (NA) veiktā “šantāžas mēģinājuma dēļ Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) ir nolēmis prasīt ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga (NA) demisiju.

NA varēs izvirzīt jaunu kandidātu ekonomikas ministra amatam. Vienlaikus gan Kariņš pieļauj iespēju NA pašai lemt par to, kuru no saviem ministriem nomainīt. Premjers skaidroja, ka Vitenbergs patlaban demisijai ticis izvēlēts kā “jaunākais” NA ministrs.

No Kariņa šodien preses konferencē paustā secināms, ka viņš šantāžu saskata NA aicinājumā prasīt nu jau no amata atkāpušās iekšlietu ministres Marijas Golubevas (AP) demisiju, pretējā gadījumā NA solot aiziet no valdības.

Premjers uzsvēra, ka mērķis ir politiskā līdzsvara atjaunošana, tāpēc NA arī būs jānomaina viens ministrs. Tā kā NA pati nevienu savu ministru nenosauca, Kariņš nolēmis prasīt jaunākā ministra – gan amatā, gan gados – Vitenberga demisiju.

Kariņš pauda, ka ar šādu “šantāžās elementu” valdība tālāk nevarētu strādāt, jo tas pavērtu iespējas jebkuram partnerim turpmāk iet “ultimatīvu ceļu”, kas nozīmētu, ka valdība īsā laikā kļūtu rīcībnespējīga.

“Bez šādas ministra nomaiņas nav iespējas panākt politisku līdzsvaru koalīcijā, jo valdības stabilitāte ir atkarīga no tā, ka tai ir pilns sastāvs un vairākums Saeimā. Šajā gadījumā līdzsvars tika izsists, un šis ir mans piedāvājums, kā var īsā laikā atgriezties pie līdzsvara,” skaidroja politiķis.

Atbilstoši koalīcijas līgumam, premjers Vitenberga demisiju prasīs pēc divām dienām, “ja nebūs citas informācijas”.

Kariņš piedāvājis “Attīstībai/Par!” izvirzīt jaunu kandidātu Golubevas vietā un Nacionālajai apvienībai Vitenberga vietā, un premjeram ir “ticība un cerība”, ka partijas to arī izdarīs. Premjers pieļauj, ka par jaunajiem ministriem Saeimā varētu balsot vai nu šo ceturtdien, vai arī nākamās nedēļas ceturtdienā.

Tas būs atkarīgs no partijām, kuras Kariņš mudina izvirzīt kandidātus “agrāk nekā vēlāk”, lai ministrijām būtu skaidra politiskā atbildība. Premjers arī vērsa uzmanību, ka balsojums Saeimā par ministru kandidātiem parādīs, cik faktiski stipra ir koalīcija.

Premjers norādīja, ka viņš no koalīcijas partneriem sadzirdējis, ka visi izprot, cik sarežģīta ir situācija valstī, un to, cik svarīgi ir, lai varētu varētu turpināt kopīgi strādāt.

Atbildot uz jautājumu par to, ka NA Vitenberga demisijas prasīšana izskatās pēc atriebības, Kariņš atbildēja, ka katrs šo situāciju komentēs dažādi, bet viņa kā valdības vadītāja pienākums ir stabilitātes nodrošināšana valstīs, valdībā un koalīcijā.

Kā ziņots, iekšlietu ministre Golubeva nolēmusi demisionēt, pirmdien žurnālistiem paziņoja ministre.

Politiķe šodien esot uzzinājusi, ka, nesagaidot Iekšlietu ministrijas analītisko ziņojumu par iekšlietu dienestu darbu 9. un 10.maijā, premjers ir pakļāvies Nacionālās apvienības (NA) spiedieniem un nav vairs gatavs atbalstīt viņas darbu. Šādos apstākļos viņa ir nolēmusi atgriezties kā deputāte Seimā.

NA Saeimas frakcija un valde pagājušajā nedēļā pieprasīja premjeram Krišjānim Kariņam (JV) atbrīvot no amata Golubevu saistībā ar situāciju 9. un 10.maijā pie padomju pieminekļa Pārdaugavā, kur cita starpā tika pieļauta Krievijas agresiju atbalstošu cilvēku pulcēšanās.

NA paziņojumā uzsvēra – ja premjers un koalīcijas partneri šajā jautājumā neņems vērā NA viedokli, partijas valde neredz iespēju turpināt darbu šajā valdībā un lems par savu ministru atsaukšanu.