Foto: Jānis Spurdziņš, SONY

Šonedēļ Rīgā sāksies astotā GoRR regate. Sacensības atklās svētdien ar svinīgu parādi Ieteikt







Jau šo svētdiena ar svinīgu buru jahtu parādi Vanšu tilta un Andrejsalas tuvumā atklās vienu no lielākajām Baltijas valstu regatēm – Gulf of Riga Regatta (GoRR). Nedēļu garās sacensībās piedalīsies vairāk nekā 60 komandas no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Polijas. Regates sākums un pirmā sacensību diena pirmdien tiks aizvadīta Rīgā. Nedēļas turpinājumā flote dosies tālāk uz Sāmsalu un noslēgsies Koigustes ostā 4.jūlijā.

Reklāma Reklāma

Rīgas līča regate arī šogad iesāksies Rīgā. Līdzīgi kā pērn burāšanas svētkus varēs izbaudīt visi jau svētdien, 29.jūnijā, vērojot krāšņo buru jahtu parādi Daugavas upē. Ērtākā lokācija parādes skatīšanai ar speciāli sagatavotu krasta programmu un komentēšanu būs Riga Riverside Festival ietvaros, pie Pasažieru ostas. Parādes laiks no pulksten 17.30 līdz 18.30. Festivāla apmeklētāji varēs arī balsot par atraktīvāko un radošāko komandu. Uzvarētājus pulksten 20.00 apsveiks GoRR atklāšanas ceremonijas laikā, kas notiks Mangaļsalas jahtklubā “Auda”.

Vaicājot sacensību organizatoriem, ar ko šis gads būs īpašs regatei un tās dalībniekiem, Latvijas Jūras burāšanas asociācijas valdes priekšsēdētājs un GoRR direktors Valters Romans uzsver: “Regate ir ikgadējs lielākais burāšanas notikums Latvijā – vairāk nekā 60 jūras spējīgas jahtas nedēļas garumā cīnīsies par Latvijas čempiona titulu. Divās no septiņām grupām tiks izcīnīts arī Livonijas kauss. Pieaug interese par sacensību burāšanu ne tikai Latvijā, bet novērojam arī profesionālāko kaimiņvalstu sportistu pieplūdumu, kas ir labs kompliments regatei! Šogad būs arī komandas no Somijas un Polijas.”

Regates pirmais “Rīgas brīvostas” sacensību posms 1.jūlijā noritēs molu tuvumā pie Daugavas ietekas līcī. Starta signāls uz ūdens plānots pulksten 12.00. Kā skaidro sacensību organizatori distance atkarībā no vēja virziena tiks izlikta iespējami tuvāk krastam, lai sacensības būtu aizraujošas gan burātājiem, gan skatītājiem. Prioritāte ir sacensību dalībnieku drošība, tāpēc par precīzu vietu tiks lemts tikai iepriekšējās dienas vakarā, ņemot vērā laikapstākļus. Oficiālo sacensību informāciju var atrast regates mājaslapā www.gorr.lv, tur arī iespēja sekot regatei reāllaikā ar SAP Sailing analītisko rīku un iepazīties ar katras dienas distanci.

Nedēļas turpinājumā no Rīgas GoRR dosies otrajā sacensību posmā uz Kuresāri, kur flote nonāks, ticamāk, vien 2.jūlijā. Kā skaidro sacensību galvenais tiesnesis Madis Ausman: “Pirmo reizi GoRR ir tik gara posma distance – ap 95 jūras jūdzēm jeb aptuveni 175 kilometri.” Pie vidēja ātruma pieci mezgli, laivas galā varētu nonākt vien pēc aptuveni divdesmit stundām. Ja būs stingrāks vējš, lielākās laivas būs ātrāk, bet mazākās vēl vēlāk. “Ja vējš būs lēns distances vidū būs starpfinišs un šāda prakse GoRR ir ieviesta pirmo reizi,” tā regates organizatore un sacensību sekretāre Kristīne Kanska. Starpfinišs sniedz priekšrocību regates garo distanci pārtraukt pie ļoti lēna vēja.

Ceturtdien, 3. jūlijā, Kuresārē gaidāmas “Sportland” piekrastes sacensības, kad daļa no flotes mērosies spēkiem tā saucamajās olimpiskajās jeb pievēja-pavēja distancēs, bet daļa flotes burās apkārt Abrukas salai. Piektdien, 4.jūlijā flote mēros ceļu tālāk uz Koigustes ostu, kur vakarpusē notiks GoRR uzvarētāju, Latvijas jūras burāšanas čempionu un Livonijas kausa ieguvēju apbalvošana.

GoRR ir ikgadēja lielākā starptautiskā regate Latvijā, kas aizrit nedēļas garumā Rīgas līcī. Sacensībās piedalās komandas no Baltijas jūras reģiona. Sacensības notiek jau astoto gadu. To laikā noskaidro Latvijas jūras burāšanas čempionus un starp faktiski ātrākajām laivām sportiskākajās grupās tiek izcīnīts Livonijas kauss, kas simbolizē Latvijas jūras burāšanas tradīciju atdzimšanu. Regati organizē Latvijas Jūras burāšanas asociācija sadarbībā ar Latvijas Burāšanas savienību un Igaunijas partneriem – Saaremaa Merispordi Selts un Pērnavas jahtklubu.

Plašāk par regates programmu: https://gorr.lv/lv