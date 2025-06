Foto-LETA/AFP

Rīgas domei būs jālabo “brāķis”, kas liedz jaunajiem rīdziniekiem saņemt bērnu piedzimšanas pabalstu Ieteikt







Rīgas domei būs jālabo “brāķi”, kas liedz jaunajiem rīdziniekiem saņemt bērnu piedzimšanas pabalstu, aģentūrai LETA atzina Rīgas domes politiķi.

Reklāma Reklāma

LETA jau ziņoja, ka nedēļu pirms vēlēšanām Rīgas dome pieņēma grozījumus saistošajos noteikumos “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rīgas pašvaldībā”.

Papildus tam, ka dome nolēma paaugstināt jaundzimušo pabalstus, no 1.jūlija stāsies spēkā arī nosacījums, ka uz šo pabalstu var pretendēt tikai tad, ja viens no vecākiem vismaz 12 mēnešus ir deklarēts galvaspilsētā.

Līdz ar to ne jauno, paaugstināto pabalstu, ne arī veco 150 eiro pabalstu nevarēs saņemt neviens jaundzimušā bērna vecāks, kurš uz Rīgu pārcēlies un deklarējies galvaspilsētā mazāk nekā gadu, tostarp ģimenes, kuras uz Rīgu pārcēlušās pirms šīs normas ieviešanas.

Līdz ar to šo bērnu vecāki nevarēs saņemt pabalstu ne tajā pašvaldībā no kuras izdeklarējušies, ne Rīgā, kurā būs no jauna deklarējušies.

Kā aģentūrai LETA atzina jaunievēlētais Rīgas mērs Vieturs Kleinbergs (“Progresīvie”), viņš iepazīsies ar radušos situāciju un, ja tiks konstatēts “brāķis” noteikumos, tad tiks meklēti risinājumi to labot.

Bijušais Rīgas mērs Vilnis Ķirsis (JV), kurš plāno pretendēt uz mēra vietnieka izglītības, kultūras, sporta un ģimeņu politikas jautājumos, aģentūrai LETA atzina, ka ir informēts par jauno noteikumu negatīvo ietekmi. Viņš teica, ka tiklīdz būs ievēlētas jaunās Rīgas domes komitejas, viņš rosinās grozījumus noteikumos, lai noteiktu pārejas periodu, un nodrošinātu, ka šobrīd jauno rīdzinieku ģimenes saņem jaundzimušo pabalstu.

Viņš gan pagaidām nevarēja pateikt, vai pārejas periodā jaundzimušo pabalsts varētu būt iepriekš noteiktie 150 eiro vai no nākamā gada paredzētie 450 eiro.

Kā ziņots, grozījumi noteikumos paredz no 1.jūlija palielināt pabalstus par jaundzimušiem dvīņiem un trīņiem. Pabalsts par dvīņiem būs 4500 eiro, bet, ja ģimenē kopumā ir trīs vai vairāk bērnu, tad pabalsts par dvīņiem būs 6000 eiro.

Ja ģimenē piedzims trīnīši vai vairāk bērnu vienā reizē, pabalsta apmērs plānots 7500 eiro. Savukārt, ja bērni būs dzimuši agrāk nekā 32.grūtniecības nedēļā, papildus tiks piemaksāti 1500 eiro.

Reklāma Reklāma

Savukārt no nākamā gada 1.janvāra viena jaundzimušā gadījumā pabalsta apmērs tiks palielināts līdz 450 eiro līdzšinējo 150 eiro vietā.

Pabalstu palielināšanai kopumā nepieciešami 1,713 miljoni eiro.