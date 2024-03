Kaneloni ar spinātiem. Foto: Shutterstock

Spināti – salātos, pastā un maizītēs: 5 neparasti gardu maltīšu receptes







Māra Lapsa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Ir desmitiem ēdienu, kuros var iekļaut spinātus. To tiešām ieteicams darīt, jo šā auga zaļās, sulīgās lapas ir ļoti vērtīgas.

Spināti satur A, B2, B6, C, E, K, P un PP vitamīnu. Apēdot sauju svaigu lapu, ir nodrošināta puse no organismam nepieciešamā C vitamīna dienas devas. Spinātos ir arī daudz dzelzs.

Lai taukos šķīstošie vitamīni (A, E, K) labāk uzsūktos, tos ieteicams pagatavot ar kādu taukvielu. Vislabākais apstrādes paņēmiens – vai nu ātri apcept eļļā, vai arī tvaicēt, tad vērtīgās uzturvielas drošāk saglabājas. Šā paša iemesla dēļ tos pasniedz kopā ar sieru, saldo vai skābo krējumu vai citu produktu, kas satur taukvielas.

Spinātus var izmantot, gan cepot picu (labi sader ar kazas sieru!), gan maizi (pildījumam labs salikums siers+spināti), gan pīrāgu, gan gatavojot lazanju un dažādus sacepumus (dārzeņi+siers+spināti).

Jāņem vērā, ka no spinātiem pagatavotus ēdienus nav ieteicams ilgstoši uzglabāt un atkārtoti uzsildīt.

Kaneloni ar spinātu un siera pildījumu

Sastāvdaļas:

• 400 g spinātu

• 1 sīpols

• 2 ķiploka daiviņas

• 200 g kaneloni makaronu (cannelloni)

• 500 g rikotas siera

• 100 g cietā siera

• 2 mocarellas bumbiņas

• 100 ml saldā krējuma

• 2 olas

• sāls, pipari

Pagatavošana:

Spinātus noblanšē vai nelielā ūdens daudzumā uz pannas pasautē, līdz tie saplok. Sīpolu sakapā un uz lēnas uguns pannā apcep. Kad sīpols kļuvis caurspīdīgs, pievieno smalki sakapātas ķiploka daiviņas. Pannas saturam pievieno sasmalcinātus spinātus un dažas minūtes sautē. Ļauj atdzist.

Bļodā liek rikotu, pievieno olas, sāli, piparus un rīvētu cieto sieru. Samaisa, lai izveidojas viendabīga masa. Kad spināti nedaudz padzisuši, tos pievieno rikotas masai un iemaisa.

Veidni ietauko ar sviestu vai eļļu. Ņem pa vienam kaneloni un ar tējkaroti pilda iekšā rikotas un spinātu masu. Kad makarons pilns, to noliek veidnē guļus.

Piepildītos kaneloni liek cieši citu pie cita, pārlej ar saldo krējumu, pārkaisa ar saplucinātu mocarellu. Veidni liek iepriekš sakarsētā cepeškrāsnī un cep 180 °C 20–30 minūtes, līdz virskārta zeltaini brūna.