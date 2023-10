ASV prezidents Džo Baidens pievienojas Izraēlas premjerministram, lai sāktu Izraēlas kara kabineta sanāksmi Telavivā 2023. gada 18. oktobrī, laikā, kad notiek Izraēlas un palestīniešu grupējuma Hamas kaujas. Foto: AFP/SCANPIX

"Sprādziens Gazas slimnīcā man izraisīja dziļas skumjas…" Baidens atbalsta Izraēlas versiju, kas vainojami sprādzienā







Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju pl. 19:02.

ASV prezidents Džo Baidens trešdien Izraēlā solidaritātes vizītes gaitā pauda atbalstu Izraēlas versijai, ka trešdienas sprādzienā Gazas joslas slimnīcā vainojami palestīniešu kaujinieki.

“Vakardienas sprādziens Gazas slimnīcā man izraisīja dziļas skumjas un sašutumu. Un balstoties tajā, ko es esmu redzējis, šķiet, ka to izdarīja otra puse, nevis jūs,” Telavivā sākot tikšanos ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu, sacīja Baidens. “Mums ir jāpatur prātā, ka “Hamās” nereprezentē visu palestīniešu tautu un grupējums tai ir nesis vienīgi ciešanas.”

Kā norādīja ASV prezidents, viņš mudinājis Izraēlas premjeru īstenot pasākumus cilvēku aizsardzībai, “lai palīdzētu palestīniešiem, kas ir nevainīgi un ierauti visa šī vidū”.

Baidens arī atzina – viņš ir “lepns, ka apmeklē Izraēlu”.

“Es vēlos pateikt Izraēlas tautai – viņu drosme, viņu pašaizliedzība un bezbailība ir iespaidīga,” sacīja ASV prezidents.

Baidens paziņoja, ka ir redzējis ASV Aizsardzības ministrijas datus, kas apstiprina, ka palestīniešu kaujinieki, nevis Izraēla, ir vainīgi par triecienu slimnīcai.

Telavivā atbildot uz žurnālistu jautājumu, kas viņu pārliecināja, ka Izraēla nav atbildīga par uzbrukumu, Baidens atbildēja: “Dati, kurus man parādīja mana Aizsardzības ministrija.”

ASV prezidents Džo Baidens Telavivā, Izraēlā, 2023. gada 18. oktobrī tiekas ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu un Izraēlas kara kabinetu, apmeklējot Izraēlu notiekošā konflikta laikā starp Izraēlu un Hamas. Foto: REUTERS/SCANPIX

Pēc Baidena teiktā, sprāga teroristu grupējuma izšauta apmaldījusies raķete.

“Pamatojoties uz informāciju, ko esam redzējuši līdz šim, šķiet, ka tas noticis teroristu grupējuma Gazā izšautas apmaldījušās raķetes rezultātā,” žurnālistiem sacīja Baidens, noslēdzot īso vizīti Izraēlā.

ASV izlūkdienesti, pamatojoties uz attēliem no gaisa un pārtverto saziņu, secinājuši, ka Izraēla nav vainojama uzbrukumā Gazas slimnīcai, paziņoja Baltais nams.

“Lai gan mēs turpinām vākt informāciju, mūsu pašreizējais vērtējums, kas balstīts uz attēliem no augšas, pārtverto saziņu un atklāto avotu informācijas analīzi, ir tāds, ka Izraēla nav atbildīga par vakardienas sprādzienu slimnīcā Gazā,” sociālajos tīklos paziņoja Nacionālās drošības padomes preses pārstāve Adriena Vatsone.

Izraēlas armija notikušajā vaino palestīniešu kaujinieku grupējuma “Islāma džihāds” izšautu raķeti. Armija paziņoja, ka kaujinieki no kapsētas aiz slimnīcas izšāvuši vairākas raķetes uz Izraēlu, no kurām viena nogāzusies autostāvvietā pie slimnīcas. Trešdienas rītā izplatītos video un fotoattēlos no notikuma vietas redzamas vairākas sadegušas automašīnas autostāvvietā, bet ēkas ap to ir neskartas. Izraēlas armija norādīja, ka nekur citur slimnīcas kompleksā nav postījumu.

Kā norādījusi Izraēlas armija, attēlos nav redzami krāteri, kas parasti paliek pēc gaisa triecieniem, bet redzamas tikai degšanas pēdas.

Izraēlas armija arī publiskoja ierakstu, kurā divi “Hamās” kaujinieki apspriež sprādzienu, un kurā runātāji saka, ka, domājams, tā bija “Islāma džihāds” nenostrādājusi raķete, nevis Izraēlas ieroči.

Izraēlas armija arī apšaubīja “Hamās” kontrolētās Gazas joslas Veselības ministrijas sniegto informāciju par bojāgājušo skaitu un apsūdzēja “Hamās” upuru skaita fabricēšanā.

Gazas joslas Veselības ministrija apgalvo, ka sprādzienā nogalināti ap 500 cilvēku.

Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu (foto – no kreisās) apskauj ASV prezidentu Džo Baidenu, kad viņš 2023. gada 18. oktobrī ieradās Telavivas Ben Guriona lidostā laikā, kad notiek Izraēlas un palestīniešu grupējuma Hamas kaujas. Foto: AFP/SCANPIX