ASV prezidents ieradies Izraēlā. Tikmēr Izraēla publicē pierādījumus, kas izskaidro traģiskā sprādziena cēloni Ieteikt







Sprādziens slimnīcā Gazas pilsētā ir apgāzis ASV diplomātiskos centienus, kuru mērķis bija atvairīt humāno katastrofu Gazā, un metis tumšu ēnu pār prezidenta Džo Baidena gaidāmo vizīti šajā reģionā, tāpēc Baidens šodien tiksies tikai ar Izraēlas pārstāvjiem. Plānotais Jordānijas samits tika atcelts, jo protesti Tuvajos Austrumos vērsās plašumā, ziņo “The Guardian“.

Vēlu otrdienas vakarā Jordānija atcēla samitu Ammānā, kurā Baidenam bija jātiekas ar karali Abdullu, Ēģiptes prezidentu Abdelfatāhs es Sīsī un Palestīnas pašpārvaldes prezidentu Mahmudu Abasu.

Gazas veselības ministrija apgalvoja, ka slimnīcā ir nogalināti vairāk nekā 500 cilvēku. “Hamas” sprādzienā vaino Izraēlu, savukārt Izraēlas militārpersonas paziņojušas, ka vainojams kaujinieku grupējums “Islāma džihāds”. Islāma džihāds arī noliedza atbildību.

Otrdienas vēlu paziņojumā Baidens sacīja, ka ir “sašutis” par sprādzienu slimnīcā un ka viņš licis savai nacionālās drošības komandai apkopot informāciju par notikušo.

Slimnīcas sprādziens ir kļuvis par iemeslu dusmām visā reģionā, izraisot protestus Tuvajos Austrumos.

Jordānijas ārlietu ministrs Aimans Safadi intervijā”Al Jazeera” sacīja, ka plānotais samits ar Baidenu tika atcelts, jo “tagad nav jēgas runāt par kaut ko citu, izņemot kara apturēšanu”.

Safadi sacīja, ka sanāksme notiks laikā, kad puses varēs vienoties par “kara un slaktiņu pret palestīniešiem izbeigšanu”, vainojot Izraēlu tās militārajā kampaņā reģiona nospiešanā uz “bezdibeņa robežas”.

Izraēlas ārlietu ministrija savā “X” kontā publicējusi pārverto “Hamas” teroristu zvanu, kur viņi apspriež neveiksmīgo “Islāma džihāda” raķetes palaišanu Al-Ahli slimnīcas virzienā.

Zvanā tiek aspriesta raķete, kas trāpījusi slimnīcai. Viņi norāda: “Izskatās, ka tā pieder mums!” “Vai tiešām tā nevarēja atrast citu vietu, kur eksplodēt?” “Viņi palaida to no kapsētas, kas atrodas aiz slimnīcas. Tā tika nepareizi palaista un uzkrita uz viņiem.” Tālāk sarunā tiek precizēta un aprakstīta vieta, no kuras raķete tika palaista.

Izraēlas armijas preses sekretārs Daniels Hagari preses brīfingā parādījis attēlus, kuros viņš apgalvo, ka Izraēla nav veikusi triecienu pret Al-Ahli slimnīcu, bet sprādzienu izraisījusi neveiksmīgi palaista raķete slimnīcas tuvumā. Militārais pārstāvis žurnālistiem sacīja, ka ap slimnīcu ēkām nav strukturālu bojājumu un nav krāteru, kas atbilstu gaisa triecienam. Pārstāvis apsūdzēja “Hamas” sprādziena izraisīšanā un bojāgājušo skaita palielināšanā.



Aģentūra LETA ziņo, ka Izraēlas armija trešdien atkārtoti aicinājusi evakuēties civiliedzīvotājus Gazas joslas ziemeļos, gatavojoties iespējamam sauszemes uzbrukumam.

Armija paziņoja, ka Gazas iedzīvotājiem vajadzētu evakuēties uz atklātām teritorijām Hānjūnisas rietumos, piebilstot, ka starptautiskā humānā palīdzība tiks sniegta Al Mavasi.

Palestīniešu kaujinieku grupējums “Hamas” 7.oktobrī veica negaidītu uzbrukumu no Gazas joslas, izšaujot vairākus tūkstošus raķešu un iefiltrējoties vairākās vietās Izraēlas teritorijā. “Hamas” uzbrukumā Izraēlā noslepkavoti vairāk nekā 1400 cilvēku un aptuveni 4000 ir ievainoti.

Izraēla atbildēja ar pretuguni un ir savilkusi karavīrus un kara tehniku pie Gazas joslas robežas. Izraēlas bombardēšanā Gazas joslā nogalināti vismaz 3200 cilvēki un 11 000 ievainoti, apgalvo Gazas joslas Veselības ministrija.

Palestīniešu varasiestādes paziņojušas, ka otrdien simtiem cilvēku it kā tikuši nogalināti raķetes triecienā slimnīcai Gazas pilsētā. Gazas joslā valdošais kaujinieku grupējums “Hamas” apgalvoja, ka sprādzienu Al-Ahli slimnīcā izraisījis Izraēlas gaisa trieciens, bet Izraēla paziņojusi, ka slimnīcai trāpījusi palestīniešu kaujinieku grupējuma “Islāma džihāds” neveiksmīgi izšauta raķete.

Gazas joslā, kas robežojas ar Izraēlu ziemeļos un austrumos un Ēģipti dienvidos, dzīvo aptuveni divi miljoni cilvēku.

Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu ievietojis savā “X” kontā video, kurā redzams mirklis no ASV prezidenta Džo Baidena vizītes Izraēlā. Pie ieraksta norādīts: “Prezidenta kungs, Džo, es vēlos pateikties jums par to, ka šodien esat šeit, par nepārprotamo atbalstu, ko jūs sniedzāt Izraēlai šajos grūtajos laikos, atbalstu, kas atspoguļo amerikāņu milzīgo gribu.

