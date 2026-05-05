"Stop!" Biedrība "Vides sardze" aicina parakstīt kolektīvo iesniegumu pret atkritumu dedzinātavas būvniecību Salaspilī
Jau iepriekš esam vēstījuši, ka Ziemeļeiropas enerģētikas uzņēmums “Gren” iecerējis ieguldīt vairāk nekā 200 miljonus eiro jaunas reģenerācijas stacijas izbūvei Salaspils novada Aconē. Stacija ļaus iegūt siltumenerģiju, dedzinot atkritumus. Pirms būvdarbu sākšanas tika rīkotas četras informatīvās tikšanas ar novada iedzīvotājiem. Tās gan nekliedēja iedzīvotāju bažas par projektu.
Tomēr, neskatoties uz organizētajām tikšanām, iedzīvotāju bažas nav mazinājušās. Biedrība “Vides Sardze” savā publikācijā sociālajā tīklā “Facebook” aicina sabiedrību aktīvi iesaistīties un parakstīt iesniegumu, kurā tiek prasīts Klimata un enerģētikas ministrijai atcelt Valsts vides dienesta pieņemto lēmumu par projekta virzību.
“Salaspils pret GREN: Stop atkritumu dedzinātavai – par reālu sabiedrības balsi!
KOLEKTĪVAIS IESNIEGUMS!
Lūdzam Klimata un enerģētikas ministriju atcelt Valsts vides dienesta 2026. gada 31. marta lēmumu Nr. 11.17/AP/3150/2026 pilnā apjomā!”
Iesniegumu iespējams parakstīt šeit – https://www.eparaksts.lv/paraksts-v3/autentifikacija/c54eed7a-79bd-4c5c-8576-ced7c25689e5
“Gren” ir Ziemeļeiropas enerģētikas uzņēmums, kas nodrošina centralizēto siltumapgādi un aukstumapgādi, atjaunojamās enerģijas risinājumus un industriālos enerģijas pakalpojumus. “Gren” īpašnieks ir “Partners Group”, un uzņēmums darbojas Baltijas valstīs, Lielbritānijā un Somijā. “Gren” ražošanas jauda ir 1500 megavatu (MW), bet pārdotās enerģijas apmērs gadā sasniedz trīs teravatstundas (TWh).