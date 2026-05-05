“Veselības un drošības dienestu darbinieki sāks svīst!” Atklātas pirmās detaļas par to, kā izskatīsies Atvaras priekšnesums Eirovīzijā 77
Straujiem soļiem tuvojas 14. maijs, kad dziedātāja Liene Atvara kāps uz “Eirovīzijas” lielās skatuves Austrijā, Vīnē. Kamēr līdz izšķirošajam brīdim atlikušas vien dažas dienas, jau tagad publiskajā telpā nonākušas pirmās detaļas par viņas gaidāmo priekšnesumu.
Eirovīzijas drudzis šobrīd jau pilnā sparā jūtams Vīnē – delegācijas ieradušās Austrijas galvaspilsētā, un aizvadītajā nedēļas nogalē sākušies pirmie mēģinājumi uz lielās skatuves. Kā ierasts, Eiropas Radiorganizāciju apvienība (EBU) pirmajos mēģinājumos nepublicē videoierakstus no mēģinājumiem, bet gan sagatavo īsus aprakstus par katras valsts priekšnesumu jau tajā pašā dienā, savukārt nākamajā dienā publicē trīs fotogrāfijas no mēģinājuma.
Šodien Atvara aizvadīja savu pirmo mēģinājumu Vīnē, un pirmie iespaidi par redzēto jau nonākuši publiskajā telpā.
Kā liecina EBU sagatavotais mēģinājuma apraksts, ar kuru dalījies populārais konkursa fanu blogs “Wiwibloggs”, Latvijas priekšnesums lielā mērā saglabā nacionālajā atlasē “Supernova” redzēto, vienlaikus kļūstot vizuāli vērienīgāks un ir pielāgots lielajai Eirovīzijas skatuvei.
Lūk, publicētais teksts:
“Nākamā, kas uzstājās mēģinājumā, bija Latvija. Atvara veica trīs dziesmas “Ēnā” izpildījumus.
Daudzi no jums noteikti ir redzējuši šo priekšnesumu nacionālajā finālā, kas februārī Atvarai nodrošināja uzvaru konkursā “Supernova”. Un, ja esat to redzējuši, tad droši vien ne vienu reizi vien, jo tas noteikti ir priekšnesums, pie kura gribas atgriezties atkal un atkal. Mēs to noskatījāmies vēlreiz, pirms šorīt devāmies prom no viesnīcas. Kā gan citādi mēs varētu sākt savu dienu?
Tāpēc ir loģiski, ka kopā tā neaizmirstamā “Supernovas” priekšnesuma nekas daudz nav mainījies. Latvijas delegācija apstiprināja, ka bija patīkami vienkārši palielināt skatuves izmērus Eirovīzijas dziesmu konkursam. Tomēr mēs pamanījām, ka atjauninātajā versijā ir mainīti pāris elementi.
Uz viņas kleitas uzšūtie dārgakmeņi ir kļuvuši daudz vairāk, tagad tie sniedzas tālāk uz leju līdz viduklim un gandrīz pilnībā sedz viņas kreiso roku.
Ir arī vairāk stikla – pietiekami daudz šķembu, lai piepildītu arēnu “Wiener Stadthalle”.
Ja jums ir biļetes uz nākamnedēļ notiekošo konkursu Vīnē 2026, būs patiesa bauda dzirdēt Atvaru dziedam dzīvajā izpildījumā tieši jūsu priekšā.”
Zināms, ka 2026. gada konkurss notiks Vīnē pēc tam, kad 2025. gadā uzvaru izcīnīja JJ ar dziesmu “Wasted Love”. Pirmais pusfināls paredzēts 12. maijā, otrais 14. maijā, bet lielais fināls notiks 16. maijā. Latvija uzstāsies 14. maijā.
Kopumā konkursā piedalīsies 35 valstis. No tām 30 sacentīsies par vietu finālā, savukārt iepriekšējā gada uzvarētājvalsts un mākslinieki no galvenajām konkursa rīkotājvalstīm – Austrijas, Francijas, Vācijas, Itālijas.
2026. gada Eirovīzijas dziesmu konkurss būs 70. ikgadējais Eirovīzijas dziesmu konkurss. Šī būs trešā reize, kad konkursu rīko Austrija.