FOTO. Tradicionālajā pavasara tirgū Smiltenē pulcējas kupls skaits apmeklētāju: viens produkts raisījis īpašu interesi 0
Saulainajā sestdienā, 18. aprīlī, Smiltenē aizvadīts tradicionālais pavasara tirgus, kas pilsētas centrā pulcēja kuplu skaitu tirgotāju un apmeklētāju no dažādiem Latvijas novadiem. Smiltenes novadā tirgus joprojām ir vieta, kur vienkopus satiekas vietējā uzņēmējdarbība, amatniecība, izglītība un kopienas dzīve.
Tirgū kopumā piedalījās 170 mājražotāji, amatnieki un stādu tirgotāji, piedāvājot plašu produkcijas klāstu – pārtiku, dzērienus, rokdarbus, kosmētiku un pavasara stādus. Apmeklētāji izmantoja iespēju iegādāties vietējo ražotāju produkciju un papildināt savus dārzus ar jaunajiem stādījumiem, vienlaikus baudot nesteidzīgu pavasara atmosfēru.
Pasākuma programmu papildināja Smiltenes vidusskolas jauniešu grupas koncerts skolotāja Jāņa Celmiņa vadībā, radot muzikāli piesātinātu un enerģisku noskaņu. Tirgū bija sastopami arī vidusskolas skolēnu mācību uzņēmumu dalībnieki, kuri prezentēja savas idejas un produktus, rādot jauniešu uzņēmējspēju.
Pirmo reizi Smiltenes novada pašvaldības organizētajā tirgū piedalījās arī Smiltenes tehnikums, piedāvājot apmeklētājiem iepazīt izglītības iespējas un mācību programmas, kurās jaunieši attīsta profesionālās prasmes un talantus.
Īpašu interesi raisīja ukraiņu saimnieču gatavotais borščs, kas ar savu garšu un aromātu kļuva par vienu no apmeklētāju iecienītākajiem piedāvājumiem.
Smiltenes novada pašvaldība pateicas visiem tirgotājiem, dalībniekiem un apmeklētājiem par aktīvu līdzdalību un ieguldījumu pasākuma norisē, veidojot rosīgu un pozitīvu pavasara notikumu.
Jau tuvākajā laikā Smiltenes novadā gaidāmi nākamie pasākumi – 10. maijā Apē norisināsies Pierobežas pavasara gadatirgus, kā arī Māmiņdienas tirdziņš Blomes pagastā, savukārt 16. maijā Raunā Viduslaiku dienu ietvaros notiks tirdziņš pils torņa pakājē.