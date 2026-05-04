Roberts Fico un Vladimirs Putins. Foto: Scanpix

Fico pēc tikšanās ar Zelenski mainīja savas domas par došanos uz Putina parādi Maskavā 0

21:00, 4. maijs 2026
Slovākijas premjerministrs Roberts Fico, 9. maijā apmeklējot Maskavu, nepiedalīsies militārajā parādē.

Slovākijas valdības vadītājs Roberts Fico 9. maijā apmeklēs Maskavu, kur tiksies ar Kremļa vadītāju Vladimiru Putinu. Tomēr militāro parādi viņš apmeklēt neplāno.

Šādu paziņojumu Fico sniedza, sarunājoties ar žurnālistiem Eiropas politiskās kopienas samita kuluāros, vēsta “Eiropas Pravda”.

Kremlis pagājušajā nedēļā oficiāli paziņoja, ka viens no augsta ranga viesiem Maskavas 9. maija parādē būšot Fico. Taču premjers šo informāciju noliedza.

Viņš norādīja, ka noliks ziedus pie Sarkanās armijas nezināmā kareivja kapa un viņam paredzēta īsa tikšanās ar Putinu. Tas arī viss – uz nekādu militāro parādi viņš nedošoties.

Jāatzīmē, ka Fico šodien Erevānā, Eiropas politiskās kopienas samita laikā, tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Slovākijas līderis tur atkārtoti pauda atbalstu Ukrainas ceļam uz Eiropas Savienību.

