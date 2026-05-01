"Mūs interesē ne tikai rezultāts." Latvijā startē jauns sporta portāls – sportajaunumi.com
No 1. maija Latvijas mediju vidē sevi piesaka jauns sporta portāls Sportajaunumi.com, kura mērķis ir piedāvāt plašāku, dziļāku un personiskāku skatījumu uz sporta notikumiem Latvijā un pasaulē.
Atšķirībā no tradicionālajiem sporta ziņu portāliem, jaunā platforma koncentrēsies ne tikai uz rezultātiem, bet arī uz viedokļiem, stāstiem, emocijām un cilvēkiem, kas to visu veido.
Portāla komandā apvienojušies pieredzējuši nozares profesionāļi – žurnāliste Elza Breidaka, kura ar sportu ir uz “tu”, kā arī sporta žurnālistikas smagsvari – Armands Sametis un Māris Zembergs, kuriem ir ilggadēja pieredze sporta tēmu atspoguļošanā. Viņu zināšanas un skatījums ļaus piedāvāt kvalitatīvu, uzticamu un reizē arī saistošu saturu dažādām auditorijām.
Portāla sauklis – “Mūs interesē ne tikai rezultāts” – precīzi raksturo tā būtību! Sportajaunumi.com būs vieta, kur līdzās aktuālākajiem spēļu rezultātiem būs lasāmas arī analīzes, “dīvāna ekspertu” pārdomas pēc spēlēm, ieteikumi veselīgam dzīvesveidam, kā arī ieskats sportistu privātajā dzīvē. Platforma īpašu uzmanību pievērsīs sporta nozīmei sabiedrībā un veicinās patriotisku līdzi jušanu Latvijas sportistiem gan pašmāju, gan starptautiskajā arēnā.
Idejas autors Klāvs Kalniņš saka: “Šis būs sporta komūnas portāls, kur priekšroka dota latviešu sportistiem un viņu sasniegumiem. Vieta, kur meklēsim iedvesmu, analizēsim cēloņus un kopsakarības. Paldies komandai par vēlmi pieņemt izaicinājumu un bagātināt sporta dzīvi ar jaunu sporta portālu.”
Jau atklāšanas dienā, 1. maijā, portālā būs pieejami vairāki ekskluzīvi un saistoši raksti – tostarp stāsts par Kristapu Janičenoku un viņa lielāko kļūdu, par kuru līdz šim publiski nav runāts.
Līdztekus portālam saturs būs pieejams arī sociālajos tīklos – aicinām sekot, lai nepalaistu garām aktuālākās un karstākās sporta ziņas.
Ja tevi interesē sports – ienāc un pārliecinies pats: sportajaunumi.com.