Esam parādā aptuveni 20 miljardus eiro: uzņēmējs brīdina par drausmīgu saimniekošanu valstī 25

15:31, 5. maijs 2026
TV24 raidījumā “Dienas personība” Aigars Rostovskis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents un Biznesa augstskolas “Turība” īpašnieks, norāda, ka Latvija ilgstoši dzīvo ar budžeta deficītu, kur izdevumi pārsniedz ienākumus.

Viņš to salīdzina ar ģimenes budžetu – ja pastāvīgi tiek tērēts vairāk nekā nopelnīts, rodas parādi un pieaug procentu maksājumi. Latvijā valsts parāds jau sniedzas ap 20 miljardiem eiro, un arvien lielākas summas jānovirza tā apkalpošanai.

Uzņēmējs uzsver, ka aizņemšanās pati par sevi nav problēma, ja līdzekļi tiek ieguldīti attīstībā un rada ekonomisku atdevi. Taču, ja nauda tiek iztērēta bez ilgtermiņa ieguvuma, parāds paliek bez seguma.

Viņš arī brīdina par pirmsvēlēšanu populismu un aicina sabiedrību kritiski vērtēt politiķu solījumus, pieprasot skaidrojumu, no kurienes tiks ņemti līdzekļi un kā tie tiks izmantoti, uzsverot investīciju nozīmi infrastruktūrā un attīstībā.

