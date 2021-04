Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Strauji audzis saslimstības rādītājs: cik Covid-19 gadījumi atklāti piektdien? Ieteikt







Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti kopumā 654 Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par sešu sasirgušo nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Jau vairāk nekā nedēļu Latvijas divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju lēzeni pieaug, taču vakar novērots relatīvi straujš pieaugums – šim rādītājam palielinoties no 354,1 līdz 373,8 gadījumiem. Pēdējā laikā zemākais šis rādītājs bija 7.aprīlī – 330,6.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 110 997 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā reģistrēti 7130 Covid-19 gadījumi, savukārt pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem. Kopš 1.aprīļa šis rādītājs bija zem 7000 gadījumiem, taču tagad tas atkal pārsniedzis šo robežu.

Līdz šim Latvijā kopumā miruši 2048 cilvēki, kas bija saslimuši ar Covid-19, kas ir 1,845% no visiem apstiprinātajiem saslimšanas ar Covid-19 gadījumiem.

Diennakts laikā Latvijā veikti 15 192 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 4,3%.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bijis vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens – vecumā no 70 līdz 79 gadiem un vēl trīs – vecumā no 80 līdz 89 gadiem.