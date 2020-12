Suns, kas nav tikai suns: Pepija gaida pandēmijas beigas, lai varētu sākt strādāt Ieteikt





Pirineju kalnu šķirnes sunīte Pepija, kas, būdama vēl tikai kucēns, ir pierādījusi savu labestīgo dabu, oktobrī oficiāli nokārtojot kanisterapijas suņu eksāmenu. Pepija nākotnē strādās par kanisterapijas suni un tiklīdz beigsies ārkārtas situācija valstī un tiks mazināti apmeklētāju ierobežojumi, Pepija viesosies sociālajos aprūpes centros, lai uzlabotu gan senioru, gan bērnu emocionālo un fizisko veselību.

Kurš var kļūt par kanisterapijas suni?

Kanisterapijas suns Pepija. Publicitātes foto



Par kanisterapijas suni var kļūt jebkuras šķirnes suns, taču ir jāņem vērā vairāki priekšnosacījumi, piemēram, sunim pēc dabas jābūt mierīgam un labestīgam, tam jāvēlas labprātīgi tiekties pie jebkura cilvēka, kā arī potenciālajam terapeitam jābūt fiziski un psihiski veselam. Sunim jāspēj izpildīt pamatpaklausības komandas, kuras var dot arī citi cilvēki, ne tikai pats saimnieks. Ļoti būtiski ir sekot līdzi suņa darba spējām un paša vēlmei strādāt, lai, strādājot kanisterapijā, dzīvnieks netiktu ekspluatēts cilvēka vajadzību apmierināšanai.

Lai regulāri varētu sekot līdzi terapijas suņu darba spējām, kā arī ļautu šajā profesijā uzsākt darbu jaunajiem suņiem un to pavadoņiem (īpašniekiem), katru gadu Latvijas Kinoloģiskā Federācija rīko kanisterapijas eksāmenu suņiem. Kārtojot eksāmenu, sunim var piešķirt vienu vai vairākas pakāpes. Katra atbilstības pakāpe ietekmē to, kurā no kanisterapijas līmeņiem dzīvnieks varēs strādāt, tās ir – sastapšanās ar suni (A pakāpe), ārstnieciskā pedagoģija (B pakāpe) un medicīniskā rehabilitācija (C pakāpe).

Latvijā šī terapija sper tikai pirmos soļus

Kanisterapijas suns Pepija. Publicitātes foto



Eksāmena pozitīva vērtējuma rezultātā suns iegūst kanisterapeita identitātes apliecību, kas ir derīga vienu gadu. Pēc tam suņa īpašnieks dzīvnieku reģistrē Lauksaimniecības datu centrā kā sertificētu darbam kanisterapijā.

Latvijā kanisterapija vēl nav tik populārs terapijas veids, taču, pateicoties kinologiem, kas investē ļoti daudz sava laika un finanšu, šī metode kļūst novērtētāka un suņi arvien biežāk tiek aicināti ierasties dažādos aprūpes centros. Lai arī kanisterapija ar laiku varētu būt darba vieta un kanisterapeiti tiktu iekļauti profesiju klasifikatorā, nepieciešams sabiedrības pozitīvais vērtējums, iesaiste un atbalsts, tāpēc visās “Narvesen” tirdzniecības vietās 2 mēnešus bija izvietotas ziedojumu kastītes sunītes Pepijas apmācībām, kas vienlaicīgi ir arī atbalsts kanisterapijas kustības popularizēšanai.

Biedrība “Suns ar misiju” vēl aizvien aicina cilvēkus ziedot un atbalstīt kanisterapiju. Ar plašāku informāciju var iepazīties biedrības mājaslapā.