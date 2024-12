Foto-Uldis Muzikants

Skaistu Adventes vainagu var pagatavot arī no pavisam vienkāršiem materiāliem. Turklāt modē ir praktiski dekori, kuri, mazliet atsvaidzināti, noderēs atkal citugad.

Sudrabs no dabas

Izcili dekoros izskatās kalocefāli – līdzīgi ažūriem koraļļiem vai brieža radziņiem. Augus rudenī nogriež un kaltē, izklātus uz avīzes, tumšā, labi vēdināmā vietā. Dekoriem lieto izkaltušus. Ja šķiet, ka tie kļuvuši pārāk trausli un lūst, augus var iznest ārā, lai nedaudz uzņem mitrumu.

Foto – Uldis Muzikants

Laba ideja. Ja dārzā aug krustaines, tad materiālu vainagam var sarūpēt vēl tagad, jo auga lapas dekoriem nekaltē. Rūpīgi ar diegu vai stieplīti lapas pietin vainaga pamatnei un ļauj izžūt. Vecākās lapas gandrīz nemainīs savu izskatu, bet jaunākās var mazliet sarauties un izliekties. Kad vainags izkaltis, deformētās lapiņas pielīmē ar karsto līmi.

Krustaines ir vienīgie dzīvie augi, kurus pieļaujams līmēt ar karsto līmi (floristikā tas nav smalkais stils), jo tās ir pūkainas un līme tām labi pieķeras. Taču jāuzmanās – arī šīm lapām pēc izkalšanas var spīdēt cauri līmes plankumi. Tāds darbiņš ir brāķis.

Pēc izkalšanas sudrabainie augi jāsargā no ūdens un pārāk liela mitruma, jo tad augi var kļūt brūngani zaļi.

Foto – Uldis Muzikants

Pelēkais adatainis. Greznais vainags darināts no ežziedēm. Šim vainagam materiāls sagādāts jau vasarā, kamēr adatainajām galviņām vēl nav parādījušies zili ziediņi. Ja šo brīdi nokavē, izkaltētā galviņa sabirzīs. Žāvē tumsā, lai augs neizbalo. Jārēķinās, ka arī pēc pagatavošanas ežziežu vainags ir gana trausls.

Vainaga pamatne ir no putuplasta, bet galviņas pielīmētas ar karsto līmi.

Foto – Uldis Muzikants

Baltais piestāv visam. Svētku vainagos var kombinēt gan dzīvos, gan mākslīgos augus un ziedus. Šajā vainagā tos vieno ieturētā gaišā krāsu gamma. Šāds vainags ir grezns un priecēs vairākus gadus.

Foto – Uldis Muzikants

Vainagus un dekorus nākamajam gadam ieteicams uzglabāt kārbā, nevis ietīt celofānā vai papīrā. Uzglabāšanai piemērota tumša, sausa vieta.

PADOMS

Daudzi dekori ir ugunsnedroši (pat tradicionālās skuju rotas strauji izžūst), tāpēc sveces tādos labāk ielikt tikai skaistuma pēc. Daudzās iestādēs, arī skolās un bērnudārzos dzīvā uguns nav atļauta, tādēļ dekorus var papildināt ar mazajām lampiņu virtenēm, kas darbojas ar baterijām. Tās skaisti izskatīsies arī traukā ar čiekuriem.

Foto – Uldis Muzikants

Čiekuri vienmēr modē

Vienkāršākie dekori, kas izdosies visiem, turklāt vienmēr izskatīsies gaumīgi, ir čiekuri. Taču nederēs tādi, kas tikko salasīti mežā, jo tie būs mitri un dzīvības pilni. Siltumā veroties vaļā, var atklāties, ka tie ir bojāti un neglīti sabirzt. Pirms čiekurus liek dekoros, tos pilnībā izkaltē. Šim nolūkam pie radiatoriem vai krāsns noklāj avīzes, uz kurām vienā kārtā atstatu citu no cita izber čiekurus. Ja būs cieši saspiesti, tie neatvērsies vienmērīgi. Priežu čiekurus vislabāk vākt aukstā ziemas dienā, kad tie uzkrituši uz sniega. Tad tie būs tīri, bez smiltīm un lietus nesabojāti.

Egļu čiekurus izvēlas gaišus, nenomelnējušus. Zaļganie, vēja notrauktie, var neatvērties vispār.

Čiekurus vāc ar krietnu rezervi, lai varētu izlasīt skaistākos.

Foto – Uldis Muzikants

Meža trauks. Skaisti izskatās stikla traukos salikti čiekuri, kas būs arī efektīgs svētku galda rotājums. Košumam trauku apsien ar zeltītu vai citas krāsas lentīti. Trauka virspusē uz čiekuriem var uzlikt šķīvīti, kur novieto svecīti vai augu kompozīciju.

Čiekuriem jābūt labi izžuvušiem, citādi to mitrā elpa uz stikla atstās kondensāta pēdas.

Foto – Uldis Muzikants

Mizu toverītis. Šim dekoram ir putuplasta pamatne, ko var izgriezt sev tīkamā formā. Gar malu līmē izkaltētas priežu mizas, bet vidu pilda ar čiekuriem un dažādiem augiem.

Spožuma nogurdinātajiem

Foto – Uldis Muzikants

Auklu vainags. Mierīgu svētku noskaņu radīs improvizēts dekors no auklām. Jo lielāka telpa, jo resnāka aukla piemērota. Vēlamā garuma auklas abos galos piestiprina pie kociņiem. Tās līdzīgi kā stīgas arfai nostiepj no griestiem līdz grīdai. Uz tām ar to pašu auklu uzsien pušķīšus, veidojot vainaga formu. Ja kompozīcija šķiet par askētisku, to var papildināt ar dažādos augstumos piekārtiem čiekuriem. Kad svētki būs garām, lentīšu siena derēs ziņojumu, mīļu fotogrāfiju un citu lietiņu piestiprināšanai. Pie auklām var piesiet stikla mēģenes un tajās ievietot dzīvos ziedus.

Labi izskatās, ja auklu sienas ir divas, jo, vienā kārtā veidota, tā telpā var pazust.

Ja telpa neliela, auklas iestiepj rāmītī.

Foto – Uldis Muzikants

Gandrīz sniega bumba. Gan kopā ar auklu vainagu, gan vienas pašas telpā labi izskatīsies lielas bumbas. Pamatnei noderēs tāda pati aukla kā dekoram ar iesieto vainagu. Apaļo formu iegūst, PVA līmē mērcētās auklas tinot ap balonu. Šim dekoram izmantots liels, apaļš balons, taču izmēru un formu var izvēlēties pēc patikšanas. Vēlams, lai balons ir no bieza materiāla vai nav pārāk cieti piepūsts. Papildus auklām ap balonu tin arī izkaltētus augus (piemēram, frēziju lakstus).

Kad auklas un augi sakaltuši, balonu pārdur un izvelk no pinuma – paliks caurspīdīga, mežģīņota struktūra, kurā arī svētku noskaņai var no augšas iekārt kādu čiekuru. Atbilstīgi sezonai papildinātas, šīs bumbas būs skaistas visu gadu.

Konsultējusi Bulduru dārzkopības vidusskolas floristikas pasniedzēja Ineta Ozoliņa-Skrūzmane