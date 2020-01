Tartu universitātes bibliotēka. Foto: Wikimedia Commons

Tartu Universitātē šonedēļ atsācies projekts “Nakts bibliotēka”, kas jau piecpadsmit gadu garumā ļauj studentiem sesijas laikā ne tikai uzkavēties lasītavā līdz pat pusnaktij, bet vienlaikus piedāvā dažādas iespējas kliedēt eksāmenu laika stresu.

No plkst. 21 lasītavas apmeklētāji atelpas brīžos var iemalkot tēju vai kafiju, paredzētas arī īpašas valodas kafejnīcas studentiem, kuri vēlas papildināt zināšanas igauņu vai krievu valodā, bet medicīnas studenti parūpējušies par relaksācijas stūrīti, kur iespējams gan saņemt padomus, kā tikt galā ar emocijām un eksāmenus uztvert mierīgāk, gan izmērīt asinsspiedienu.

“Studenti teic, ka uztver to kā sava veida nakts festivālu. Esam padomājuši par to, ka ir svarīgi labi nolikt eksāmenus – bet ne tikai,” Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR pastāstījusi universitātes bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Einasto. “Gribam, lai studenti bibliotēkā arī socializējas, lai viņiem ir iespēja iegūt jaunus paziņas, parunāties ar kādu, un tas arī palīdzēs atbrīvoties no eksāmenu laika saspringuma.”

Neparasts, bet jau iecienīts “Nakts bibliotēkas” piedāvājums ir īpaša “suņu terapija”.

Pēc Einasto teiktā, suns studentam pirms eksāmena ir lielisks sarunu biedrs. “Iekams atstāstīt iemācīto profesoram un gaidīt atzīmi, ir vērts to visu izklāstīt sunim, kurš tevi uzklausīs labestīgi un bez jebkādiem aizrādījumiem,” piebildusi bibliotekāre.

Šogad bibliotēka studentiem piedāvā arī iespēju uzņemt pašbildi ar plakātiņu “Mammu, neuztraucies, esmu bibliotēkā”. Šīs akcijas dalībnieki turklāt varēs laimēt tiesības mēnesi bez maksas izmantot bibliotēkas individuālo mācību istabu.