Foto: ap/scanpix/leta

“Tās gan, protams, ir tikai spekulācijas…” Katoļu priesteris Tolstovs izceļ pāvesta Leona XIV pieņemtā vārda nozīmi Ieteikt







Latvijas katoļu baznīca sagaida, ka jaunais pāvests Leons XIV kļūs par miera un mīlestības vēstnesi, kā arī vienos baznīcu, aģentūrai LETA sacīja arhibīskapa-metropolīta Zbigņeva Stankeviča deleģētais Latvijas Romas Katoļu baznīcas pārstāvis, Salaspils un Ogres katoļu priesteris Ilmārs Tolstovs. Tāpat viņš izteicis viedokli par jaunā pāvesta pieņemtā vārda nozīmi.

Reklāma Reklāma

“Mēs gaidām cilvēku, kurš vieno baznīcu, lai tā kļūtu aizvien vienotāka. Mēs vēlamies, lai viņš kļūtu arī par miera un mīlestības vēstnesi, jo, kā zināms, katoļu baznīca visā pasaulē ir 1,4 miljardi cilvēku, un pāvesta teikto lielākoties asociē ar visu kristīgo pasauli,” saka Tolstovs.

Viņš uzsver, ka katoliskā baznīca nemainīs savu mācību, jo tā nevar atkāpties no tiem principiem, kas ir definēti svētajos rakstos un baznīcas tradicionālajā mācībā, tomēr tā maina akcentus. To darījis arī pāvests Francisks, nenorobežojoties no cilvēkiem, pret kuriem katoļu baznīcas attieksme ierasti bijusi atturīga, piemēram, homoseksuāliem cilvēkiem.

“Pāvests Francisks vēlējās uzsvērt, ka mēs mīlam grēcinieku, mēs mīlam cilvēku, bet nemīlam viņa grēku, rīcību, kas mums varbūt nav pieņemama,” saka Tolstovs.

Tiek sagaidīts, ka jaunais pāvests turpinās pāvesta Franciska iesākto ceļu.

“Es domāju, ka viņš noteikti nevirzīsies atpakaļ tajā ceļā, ko jau aizsāka pāvests Francisks. (..) Bet, vai tas nozīmē, ka viņš baznīcas atvērtību pret dažādām grupām, iekļaujošo nostāju vēl vairāk paplašinās, pateikt tomēr nevaram,” norāda Tolstovs.

Pāvesta pieņemtā vārda nozīme

Tāpat viņš izceļ arī jaunā pāvesta pieņemtā vārda nozīmi. Pēc Tolstova domām, Leons XIV ar šāda vārda izvēli vēlējies norādīt uz pāvestu Leonu XIII. Viņš kalpojis 19.gadsimta beigās – laikā, kad populāras bijušas marksisma idejas.

“Leons XIII uzrakstīja dokumentu “Rerum Novarum”, kas bija vērsts uz strādājošo tiesībām, uz atšķirto cilvēku tiesībām. Daudzi teikuši, ka tad, ja baznīca šādu dokumentu būtu izdevusi ātrāk, būtu iestājusies par strādājošo tiesībām, marksisms varbūt nebūtu, vēlāk arī komunisms, fašisms un nacisms. Tās gan, protams, ir tikai spekulācijas. Tomēr ir skaidrs, ka jaunais pāvests daudz runās par sociālo netaisnību, par mieru,” pauž priesteris.

Jau ziņots, ka katoļu baznīcas konklāvs ceturtdien par jauno pāvestu ievēlēja kardinālu Robertu Prevostu, kas, stādamies amatā, pieņēma Leona XIV vārdu. Pāvests Francisks, kurš kļuva par pāvestu 2013.gadā, aizgāja no dzīves 21.aprīlī 88 gadu vecumā.