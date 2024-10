Ekrānuzņēmums no Youtube.com

Tas jau sāk kļūt biedējoši…Vai "Simpsoni" jau atkal pareģojuši ASV vēlēšanu rezultātu?







Tuvojoties 2024. gada ASV prezidenta vēlēšanām, “Simpsonu” fani prāto, vai ikoniskajā animācijas seriālā paredzēti vēlēšanu rezultāti. “Simpsoni” jau sen iemantojuši reputāciju ar savu neparasto spēju paredzēt nākotni, par to vēsta ziņu portāls “Daily Mail“.

Daži no precīzākajiem šova pareģojumiem, kas ir piepildījušies gadu gaitā, saistīti ar mākslīgā intelekta strauji iemantoto popularitāti un Donalda Trampa kandidēšanu uz ASV prezidenta amatu. Vairāki sociālo tīklu lietotāji ir norādījuši, ka 2000. gada 19. martā pārraidītajā sērijā ar nosaukumu “Bart to the Future”, iespējams, paredzēti šī gada vēlēšanu rezultāti.

“Mēs visi zinām, ka “Simpsoniem” ir šī neparastā spēja paredzēt nākotni. Kādā epizodē Liza kļūst par prezidenti, un viņai mugurā ir purpursarkana žakete, kā arī pērļu rota, līdzīgi kā Kamalai Harisai viceprezidentes inaugurācijā. Nejaušība? ES DOMĀJU, ka NĒ,” viens no soctīklotājiem norādīja.

“Simpsoni prognozē, ka Kamala Harisa būs prezidente,” sacīja kāds cits.

Prezidenta Džo Baidena inaugurācijas ceremonijā, kas notika 2021. gada 20. janvārī, Harisa bija tērpusies purpursarkanā kostīmā, ko izstrādājis Kristofers Džons Rodžers, un viņas kaklu rotāja Vilfredo Rosado pērļu kaklarota.

Sakritību sašķoba fakts, ka animācijas seriālā Lizas prezidentūra nāk pēc Donalda Trampa prezidentūras, kas izraisījusi milzīgu deficītu. Liza kā prezidente šajā epizodē saka: “Kā jūs zināt, mēs esam mantojuši diezgan lielu budžeta trūkumu no prezidenta Trampa.”











































































































