FOTO: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Jau atkal? Ikoniskais animācijas seriāls “Simpsoni” paredzēja “Twitter” jauno X logotipu Ieteikt







“Simpsoniem” ir radusies reputācija, kas saistīta ar nākotnes prognozēšanu, un pēkšņā “Twitter” zīmola maiņa varētu būt vēl viens notikums, kas šovā ir paredzēts jau iepriekš, vēsta “DailyMail“.

Miljardieris Īlons Masks (52) pagājušajā nedēļā vairākos tvītos atklāja sociālo mediju platformā plānotās izmaiņas. Uzņēmumu viņš iegādājās 2022. gadā. Slavenais zilā putna logotips ir aizstāts ar X, un domēns X.com tagad novirza lietotājus uz “Twitter” vietni.

Taču pirms vairāk nekā 10 gadiem – 2012. gada “Simpsonu” sērijā – redzams, kā Homērs izmanto lietotni, kas atgādina jauno logotipu.

Aina tagad ir kļuvusi plaši izplatīta sociālajos tīklos pēc tam, kad to pamanīja fani ar ērgļa aci un nespēja tam noticēt. Tas tika rādīts pirms deviņiem gadiem sērijā “Ned ‘n’ Edna’s Blend Agenda”, un sižeta pamatā ir Neda Flandera slepenā laulība ar Ednu Krabapeli.

Homērs ir redzams, izmantojot savu viedtālruni, un sākuma ekrānā ir lietotne, kas izskatās ļoti līdzīga “Twitter” jaunajam X logotipam.

“Simpsoni” ir labi pazīstami ar to, ka prognozē vairākus notikumus, tostarp koronavīrusa pandēmiju un Donalda Trampa prezidentūru.

Animācijas seriāls darbojas 33 gadus un 750 sēriju laikā ir pieskāries visdažādākajām tēmām, tāpēc šķiet, ka tas aptver pilnīgi visu.

Maska simpātija pret burtu X gan profesionālajā, gan personīgajā dzīvē ir augusi jau 25 gadus. Tagad viena no lielākajām sociālo mediju lietotnēm ir pazīstama ar burtu, kas jau sen ir bijusi Maska apsēstība.

Viens no pirmajiem Maska panākumiem bija pazīstams kā X.com, ko 1999. gadā viņš radīja kā tiešsaistes banku un finanšu pakalpojumu platformu. Gadu vēlāk viņš bija spiests atkāpties no uzņēmuma izpilddirektora amata. “Ikviens mēģināja viņu atrunāt seksuālo mājienu dēļ nosaukt uzņēmumu šādi, bet viņam tas ļoti patika, viņš no tā neatkāpās,” sacīja Ešlija Vensa, grāmatas “Elon Musk: Tesla, SpaceX in Quest for a Fantastic Future” autore.

Pēc trīs gadiem viņš nopelnīja 165 miljonus ASV dolāru, kad vietni, kas tajā laikā tika apvienota ar “PayPal”, nopirka “eBay”.

Masks 2017. gadā atpirks domēnu X.com no “PayPal”, un šī vietne tagad novirza cilvēkus uz “Twitter”.

“Paldies PayPal, ka atļāvāt man atpirkt vietni X.com! Pašlaik nav plānu, taču tam man ir liela sentimentāla vērtība,” 2017. gadā “Twitter” rakstīja Masks. Šajā domēnā viņš pirmo reizi izmantoja burtu X, bet ne pēdējo.