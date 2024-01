Foto: Shutterstock

Tatjana un Dorisa – šīs dienas gaviļnieces. Kā vārds ietekmē tavu dzīvi?







10. janvārī vārda dienu svin Tatjana un Dorisa. Šie ir kalendārā ierakstītie vārdi.

Vai zini, ko tavs vārds nozīmē un kāds ir tā skaidrojums?

Tatjana

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) mācību prorektore Tatjana Koķe. Foto: LETA



Pirmais tips – viņa meklē dzīvē romantismu un bieži iemīlas no “pirmā acu skatiena”. Viņa grib daudzus aizstāvēt, bet ne vienmēr viņai tas izdodas. Cenšas bēgt no nesaskaņām. Tiek galā ar savām problēmām bez citu palīdzības. Pieder pie klusajiem ūdeņiem. Otrais tips – šai Tatjanai ļoti sarežģīta intīmā dzīve. Mīlestība to sarausta. Reti, kad attiecībām ir laimīga. Parasti viņa visu dzīvi meklē ideālo vīrieti.

Dorisa

Laime viņai atkarīga no viena – vai viņa ļausies pozitīvām vai negatīvām emocijām. Sirdsapziņas pārmetumi gan šai sievietei nepaiet secen arī pēc sagrēkotas nakts. Viņa atgūst mieru īsās, romantiskās rotaļās. Nebaidās no konkurentiem!

* Rakstā izmantota informācija no Gunāra Treimaņa izdevuma “Vārdu noslēpumi”.