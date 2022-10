Foto: Shutterstock

Tavas sajūtas šodien tevi var pazudināt! Horoskopi 7.oktobrim







Auns

Tev šodien izdosies ieraudzīt to, kas citu acīm ir slēpts. Tomēr nevajag censties par to pārliecināties citus.

Vērsis

Šī diena būs svarīga profesionālajā ziņā, tomēr pacenties nepārstrādāties un neuztraucies tik daudz par katru sīkumu. Jo veselība tev ir viena!

Dvīņi

Neskatoties uz to, ka tavs noskaņojums šodien nebūs pārāk labs, tev izdosies sasniegt ļoti daudz. Tāpēc neiedomājies kādam šodien sūdzēties par savu dienu.

Vēzis

Netērē šodien savus spēkus tam, lai kāds mainītu viedokli uz tev vēlamo. Nav svarīgi, ko šie cilvēki domā, svarīgi ir tas, ko domā un zini tu pats. Paliec uzticīgs sev.

Lauva

Pacenties sekot tam, lai apkārtējie cilvēki ticētu tev un tam, ko tu viņiem stāsti. Pretējā gadījumā var gadīties konflikti, kas tevi personīgi ļoti sāpinās.

Jaunava

Tavas sajūtas šodien tevi var pazudināt. Tev arī patiks visu daudzkārt pārspīlēt. Vislabāk būtu tad, ja tu visas problēmas neuztvertu pārāk personīgi.

Svari

Šodien tu dzīvosi emociju pasaulē, turklāt, iespējams, ka dažas no šīm emocijām nebūs visai patīkamas. Un tomēr – ja tu no šīs dienas negaidīsi pārāk daudz, viss būs kārtībā.

Skorpions

Šī diena var izrādīties visai sarežģīta un tas būs tamdēļ, ka cilvēki, kas ir kopā ar tevi, būs visai prasīgi un pat kašķīgi.

Strēlnieks

Diena ir piemērota tam, lai uzlocītu piedurknes un tu varētu ķerties klāt saviem nākošajiem darbiem. Iespējams, tev neizdosies tas, ko tu esi cerējis, tomēr tu izdarīsi patiesi daudz.

Mežāzis

No tevis šodien kāds gaidīs to, ko tu neesi spējīgs sniegt. Un tava lielākā kļūda būs tā, ka tu kautrēsies to šim cilvēkam pateikt. Nepadari visu vēl sarežģītāku!

Ūdensvīrs

Diena būs gana pilna stresa, ar uztraukumiem un pārdzīvojumiem… Ja vien iespējams – atturies no tālākiem braucieniem.

Zivis

Šī diena būs mainīga – nāksies pielāgoties situācijai. Lai sevi nemocītu ar minējumiem, kas tieši mainīsies, atļaujies vienkārši peldēt pa straumei.