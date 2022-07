Foto: Unsplash

Tavs sarežģītākais uzdevums šodien izrādīsies godīgas atbildes. Horoskopi 28.jūlijam Ieteikt







Auns

Iespējams, ka tu steidzini notikumus. Un tas nav labi. Pirmkārt, sasteigtība nav laba īpašība. Otrkārt, tādējādi tiksi pie dažādām kļūmēm.

Vērsis

Šodien tavā sejā būs rakstīts viss tas, ko tu domā un diemžēl noslēpt neko neizdosies. Var gadīties, ka tā dēļ tu neizvairīsies no nepatīkamām situācijām.

Dvīņi

Lai cik jocīgi kādam neliktos tavi padomi, tev ir tiesības tos dāļāt tad, ja kāds tev pēc tiem lūdz. Protams, ja neviens tev tos nejautā, bet tu ar tiem uzbāzies, nebrīnies, ka cilvēki sāks no tevis izvairīties.

Vēzis

Šī diena var kļūt zīmīga ar to, ka tev nāksies šķirties no kāda senas paziņas. Pacenties gan to izdarīt bez liekiem skandāliem – vienkārši ejiet katrs savu ceļu.

Lauva

Ja tie, kas ir ap tevi ir aizmirsuši godīgas spēles noteikumus, tu vari mazgāt rokas nevainībā. Pieturies pie saviem principiem un tas būs tavs vispareizākais ceļš.

Jaunava

Šodien robežas tavā priekšā ir tieši tādas, kādas tu pats tās esi novilcis. Nepatīk? Maini savu attieksmi un pat dzīvi! Ķeries pie lietas, nevis sēdi un sūdzies.

Svari

Ja kāds šodien kritizē tavu uzvedību, pārliecinies, ka nedari neko nepieņemamu. Un, ja nedari, iesaki pārbaudīt pašam savu izturēšanos. Tas, ka tu būsi mazāk runīgs, nenozīmē, ka kāds tevi par to var kritizēt.

Skorpions

Tavs sarežģītākais uzdevums šodien izrādīsies godīgas atbildes. Būs daži jautājumi, uz kuriem tev būs grūti atbildēt, kur nu vēl godīgi. Tomēr – centies!

Strēlnieks

Pacenties neļaut šodien nekam un nevienam novirzīt tevi no sava mērķa un izraudzītā ceļa. Tas būs pareizs. Taču, ja zaudēsi modrību, vari pazaudēties.

Mežāzis

Tu būsi ļoti veiksmīgs itin visā, kas saistās ar attiecībām un mīlestību. Izmanto šo dienu savā labā!

Ūdensvīrs

Var gadīties, ka tu pieļausi šodien kādas kļūdas, taču tās nebūs nozīmīgas. Jebkurš kļūdās, pats galvenais ir prast to atzīt.

Zivis

Tu būsi ļoti godīgs, taču tieši tas būs iemesls, kāpēc tu daudziem šodien nepatiksi. Viņi vēlēsies dzirdēt to, ko vēlas, nevis to, ko tu teiksi. Izvēle ir tava!