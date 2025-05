Foto. pexels.com/Pixabay

Lāča izraisīta panika noved pie traģēdijas: jauniete noslīkst ezerā Ieteikt







18 gadus veca jauniete no Jasu apgabala Rumānijā gājusi bojā, noslīkstot Frumoasas ezerā Hargitas apgabalā, pēc tam, kad, izbijusies no lāča, zaudēja līdzsvaru un iekrita ezerā no augsta krasta. Traģēdija notika 25. aprīļa vakarā mežainā apvidū.

Reklāma Reklāma

Saskaņā ar sākotnējo informāciju, jauniete atradās kopā ar draugiem, kad grupa pamanīja lāci. Bēgot no briesmām, viņa zaudēja līdzsvaru un iekrita ezerā.

Uz notikuma vietu ieradās divas ugunsdzēsēju brigādes no Mierkurejas Čukas (Miercurea Ciuc) vienības ar specializētu aprīkojumu, tostarp laivu, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.

Jauniete tika izvilkta no ūdens, un tika veiktas reanimācijas procedūras, taču, neskatoties uz mediķu pūlēm, viņas dzīvību neizdevās glābt.

Policija uzsākusi izmeklēšanu, lai precīzi noskaidrotu notikušā apstākļus. Kāds vietējais iedzīvotājs sociālajos tīklos norādījis, ka jauniešu grupu par iespējamu lāča klātbūtni brīdinājis apsargs pie ezera dambja, taču brīdinājums, iespējams, netika ņemts vērā.

Frumoasas ezers ir populārs tūristu galamērķis tā skaistās ainavas dēļ, taču dažās vietās piekļuve ir ierobežota drošības apsvērumu dēļ.