Attēli ģenerēti ar MI

TESTS. Tikai cilvēki ar ekstrēmi augstu IQ var atšķetināt šīs bilžu mīklas 0

kokteilis.lv

Nav šaubu, ka tikai paši asākie prāti spēj nolasīt vizuālas metaforas, tāpēc ar mākslīgā intelekta (MI) palīdzību esam sagatavojuši 9 unikālas bilžu mīklas, kurās katra pareizā atbilde ir paslēpta vienā vārdā: vai spēsi to atšķetināt?

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Ja domā, ka tavs IQ ir virs vidējā un tevi nav tik viegli apmānīt, atšķetini visas 9, mēģinot precīzi uzminēt, ko MI domājis, ģenerējot šos attēlus!

Atmini vārdu!

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