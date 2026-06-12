TESTS. Tikai cilvēki ar ekstrēmi augstu IQ var atšķetināt šīs bilžu mīklas 0
Nav šaubu, ka tikai paši asākie prāti spēj nolasīt vizuālas metaforas, tāpēc ar mākslīgā intelekta (MI) palīdzību esam sagatavojuši 9 unikālas bilžu mīklas, kurās katra pareizā atbilde ir paslēpta vienā vārdā: vai spēsi to atšķetināt?
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Ja domā, ka tavs IQ ir virs vidējā un tevi nav tik viegli apmānīt, atšķetini visas 9, mēģinot precīzi uzminēt, ko MI domājis, ģenerējot šos attēlus!
Atmini vārdu!
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