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TESTS. Kura auto marka redzama attēlā? Neticami, bet vairāk par 8 spēj atpazīt tikai īsti spečuki 0

kokteilis.lv

Esam sagatavojuši āķīgu testu, kurā pārbaudīsim tavu atmiņu un zināšanas par automašīnu markām. Neticami, bet vairāk par astoņām spēj atpazīt tikai īsti spečuki.

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Vai tu esi viens no viņiem, vai tomēr nāksies atzīt sakāvi?

Kuram auto ir šis logo?

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