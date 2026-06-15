TESTS. Ja spēsi atpazīt vismaz 8 valstu karogus, tu esi ģēnijs ģeogrāfijā 0
Pasaulē ir tik daudz valstu, un katra no tām savā karogā ir mēģinājusi iekļaut kaut ko pilnīgi unikālu. Šoreiz visiem labi zināmo Eiropas lielvalstu karogus esam pietaupījuši citai reizei (labi, labi, pāris jau ielikām gan), tā vietā piedāvājam jums īstus cietos riekstus.
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Ja spēsi atpazīt vismaz 8 no 10… cepuri nost, tu esi ģēnijs ģeogrāfijā!
Kuras valsts karogs redzams attēlā?
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